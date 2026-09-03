Em ato em Gurupi, Eduardo Gomes ataca adversários, defende gestão de Josi Nunes e projeta vitória de Luana Nunes

Por Wesley Silas

O senador e candidato à reeleição Eduardo Gomes (PL) participou, nesta quinta-feira (3), de comício político organizado pela candidata a deputada federal Luana Nunes (União Brasil) em Gurupi, no Sul do Tocantins. Durante pronunciamento no evento — que reuniu o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), a candidata ao governo Professora Dorinha (União Brasil) e lideranças regionais —, o parlamentar usou o palanque para fazer acenos à administração municipal de Josi Nunes (União Brasil), defender os aportes financeiros direcionados ao município e disparar críticas a adversários políticos que disputam o eleitorado local.

Defesa da gestão municipal e críticas a opositores

Em sua fala, Eduardo Gomes resgatou o histórico da aliança política formada nas eleições municipais de Gurupi, citando a parceria com o deputado federal Carlos Gaguim (União Brasil) para a consolidação da candidatura da atual prefeita Josi Nunes. O senador contrapôs o cenário atual do município ao período anterior à gestão, afirmando que o grupo enfrentou “a mentira de um asfalto sorrisal” para estruturar a administração local.

O parlamentar direcionou críticas diretas a adversários da base governista na região, acusando concorrentes de tentar atribuir a si a autoria de recursos e obras públicas federais enviadas ao município.

“A prefeita e o governador fizeram um emendômetro, mas tem político que não se emenda. Vem aqui mentindo em Gurupi que trouxe recurso e não trouxe… tá mentindo no estado todo, mentiu ontem em Araguaína, tá mentindo em Miracema e quer pegar carona em obras do governo federal que nem concluídas estão”, afirmou Gomes.

Apoio a candidaturas proporcionais e chapa majoritária

Além dos embates regionais, o senador aproveitou o discurso para reforçar o alinhamento com a chapa proporcional do grupo. Eduardo Gomes declarou apoio a candidatos a deputado estadual presentes no ato, como Eduardo Fortes, Eduardo do Dertins e Gutierres Torquato, e projetou a atuação de Luana Nunes na Câmara dos Deputados.

Segundo o parlamentar, a atuação da candidata em um eventual mandato superará o volume de verbas destinadas por deputados opositores.

Segundo o parlamentar, a atuação da candidata em um eventual mandato superará o volume de verbas destinadas por deputados opositores. O senador encerrou o pronunciamento reafirmando o compromisso com a candidatura de Professora Dorinha ao Palácio Araguaia e confirmando a dobradinha com os nomes da coligação na disputa majoritária.

Verbas parlamentares

O discurso de Eduardo Gomes em Gurupi expõe o acirramento na disputa pela narrativa das verbas parlamentares na região Sul do estado. Ao atacar opositores pela apropriação de obras federais e citar o “emendômetro” da prefeitura, o senador busca blindar o capital político do grupo e assegurar a paternidade das intervenções de infraestrutura em favor dos aliados locais. O movimento reforça a centralidade de Gurupi na estratégia eleitoral da chapa majoritária, utilizando o palanque de Luana Nunes tanto para alavancar a representação proporcional da família da prefeita quanto para conter o avanço da oposição nos maiores colégios eleitorais do Tocantins.