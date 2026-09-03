Em ato promovido por Luana Nunes em Gurupi com a presença de Dorinha, Wanderlei Barbosa, Gaguim e Gomes; Josi Nunes defende “voto de gratidão” a aliados estaduais e federais

Por Wesley Silas

A candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), e o candidato a vice-governador, Atos Gomes (Republicanos), cumpriram agenda de campanha na região Sul do estado nesta quinta-feira (3). Em Gurupi, o ato político foi promovido pela candidata a deputada federal Luana Nunes na Rua 6, entre as avenidas Paraná e Santa Catarina, nas imediações do Mercado Municipal. O evento reuniu o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), os candidatos ao Senado Eduardo Gomes (PL) e Carlos Gaguim (União Brasil), além de parlamentares estaduais. Em entrevista concedida na abertura do ato, a prefeita Josi Nunes (União Brasil) cobrou reciprocidade do eleitorado local: “Chegou a hora de o povo de Gurupi dar um voto de gratidão àqueles que estão dando as mãos à nossa cidade”.

Repasse de recursos e articulação política

Na declaração dada durante o evento organizado por sua filha, a prefeita atrelou os índices de avaliação da gestão municipal ao apoio financeiro recebido de parlamentares e do Executivo estadual. Segundo Josi Nunes, obras estruturantes do município dependem diretamente do envio de emendas parlamentares.

“Hoje eu tenho uma boa avaliação como prefeita, mas essa avaliação é consequência das obras, dos projetos, dos programas que nós estamos executando. Nós estamos transformando essa cidade, mas por que estamos transformando? Porque temos parceiros lá de Brasília que trouxeram os recursos para recapeamento, para a Via da Integração, para a drenagem, praça, escola”, declarou a gestora.

A prefeita citou nominalmente Professora Dorinha, Carlos Gaguim, Eduardo Gomes e o governador Wanderlei Barbosa como os responsáveis pelo envio dos aportes financeiros à cidade.

Vaga na Câmara e projeção do resultado

Ao abordar a disputa pelas vagas proporcionais na Câmara dos Deputados, Josi Nunes destacou a transição de Carlos Gaguim para a disputa ao Senado como um fator que abre margem para a representação do Sul do estado. Ela reforçou a necessidade de eleger uma representante feminina para o Congresso Nacional, justificando a candidatura de Luana Nunes:

“Gaguim é o nosso deputado federal, mas ele está indo para o Senado. Então abriu um espaço para que nós possamos ter uma representante de Gurupi, do Sul, do Sudeste e das mulheres, porque na Câmara Federal não tem nenhuma deputada federal mulher [pelo estado]”.

Questionada sobre a possibilidade de a eleição para o governo estadual ser definida ainda no primeiro turno, Josi Nunes evitou projeções numéricas. “A minha firmeza e tranquilidade é que nós vamos ser vitoriosos, porque o povo do Tocantins é sábio, é inteligente e vai escolher a melhor para administrar o nosso estado”, concluiu.

Capital eleitoral direto para a chapa majoritária

A fala de Josi Nunes durante o ato mobilizado por Luana Nunes evidencia o direcionamento estratégico da reta final de campanha: transformar a execução de convênios e obras públicas em capital eleitoral direto para a chapa majoritária e proporcional. Ao invocar expressamente o “voto de gratidão”, a prefeita tenta transferir os índices de aprovação do mandato municipal para Professora Dorinha e para os postulantes ao Senado. Paralelamente, o discurso busca legitimidade para a candidatura de sua filha ao quadro federal, explorando a vácuo regional e a ausência de bancada feminina como argumentos de viabilidade técnica e representativa. O movimento reforça a dependência que gestões municipais mantêm de alianças federais para sustentação política e financeira.