Anúncio de obras do governo Lula no TO fortalece Laurez e Mourão na disputa pelo eleitorado lulista

O presidente Lula anunciou cinco obras estruturantes para o Tocantins, resultado da articulação dos candidatos Laurez Moreira (PSD), ao governo, e Paulo Mourão (PT), ao Senado. O pacote foi apresentado na noite de quarta-feira (2), em Palmas, pelo ministro dos Transportes, George Santoro, durante palestra sobre integração dos modais rodoviário e ferroviário promovida pela Fecomércio-TO, e ocorre a um mês da eleição, quando a chapa aposta no capital político do presidente para conquistar o eleitorado lulista do estado.

Duplicação da BR-010 e outras quatro obras

O pacote inclui a restauração e duplicação de 39,5 km da BR-010 entre Palmas e Porto Nacional, com viaduto de acesso a Taquaralto; a adequação e pavimentação da BR-235 em três lotes (318,1 km), que integra a Ferrovia Norte-Sul à Transnordestina; a pavimentação da BR-242 de Taguatinga a Peixe, com investimento de R$ 20 milhões; a construção da ponte de Pedro Afonso, que liga o município a Tupirama, com edital previsto ainda em setembro; e a construção de um modal ferroviário conectando as duas ferrovias.

Articulação com Brasília

Laurez atribuiu o anúncio à relação com o presidente. “Infraestrutura é essencial para que nossa economia seja mais competitiva. Por isso, precisamos mudar a realidade do Tocantins e essa história começou a mudar graças ao apoio do presidente Lula, que destravou essas importantes obras. Tenho convicção de que, ao lado do Lula, vou trazer mais investimentos e tornar o Tocantins um dos estados mais competitivos do país”, afirmou.

O ministro George Santoro defendeu a eleição de um governador alinhado à base federal. “A gente já aplicou pelo Ministério dos Transportes no Tocantins cerca de R$ 1,5 bilhão em investimentos. É importante ter apoio do Congresso, da bancada, e discutir isso para ter mais recursos para fazer os investimentos no Tocantins”, declarou.

Disputa pelo voto lulista

O anúncio ocorre quando a chapa concentra esforços nas regiões de maior força eleitoral do presidente: o Sudeste, Porto Nacional e o Norte do estado. Pesquisas recentes apontam Lula no topo das intenções de voto no Tocantins — a mais recente, divulgada pela CNN no fim de agosto, registra empate técnico com Flávio Bolsonaro, ambos com 36% no primeiro turno.

As obras anunciadas atingem justamente essas regiões: a BR-010 atende Porto Nacional; a BR-242 e a BR-235 atravessam o Sudeste; a ponte de Pedro Afonso e a BR-235 alcançam o Norte. Para Laurez e Mourão, a associação à capacidade de entrega do governo federal é a principal via para converter a preferência presidencial em voto para a chapa estadual.

Análise