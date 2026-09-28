Primeira-dama Karynne Sotero declara apoio à reeleição de Ricardo Ayres

da redação

A primeira-dama do Tocantins, Karynne Sotero, declarou apoio à reeleição do deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos). Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela afirmou que pretende votar no parlamentar e justificou a escolha destacando projetos e ações de Ayres relacionados à proteção das mulheres. Entre as medidas mencionadas está a Lei 14.786/2023, conhecida como protocolo “Não é Não”, voltada à prevenção de constrangimento e violência contra mulheres em bares, restaurantes, casas noturnas e eventos.

Karynne também citou a atuação de Ricardo Ayres como relator de propostas relacionadas ao afastamento de agressores do lar e à prioridade em exames periciais para mulheres vítimas de violência. Durante a declaração, a primeira-dama ainda destacou a relação do deputado com o governo estadual e com o governador Wanderlei Barbosa. Ao final do vídeo, Karynne pediu que os eleitores considerem a atuação do parlamentar nas eleições de 4 de outubro.