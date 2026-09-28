Gaguim chega à reta final com força política e se consolida entre os favoritos ao Senado

Na reta final da campanha, Carlos Gaguim (União Brasil) mostrou força política e consolidou sua presença entre os favoritos ao Senado. Neste domingo, 27, o candidato intensificou a agenda com participação na 3ª Cavalgada do Amor, em Palmas, acompanhamento do jogo entre Tocantínia e Nova Olinda pelo Copão Tocantins, e reunião da majoritária em Santa Tereza.
Por Redação
Em Palmas, Gaguim participou da 3ª Cavalgada do Amor. A iniciativa reuniu cavaleiros, famílias e parceiros em uma mobilização em apoio ao Hospital de Amor e à continuidade das obras da Associação dos Voluntários do Hospital de Amor – Palmas para a Vida.
A renda arrecadada no evento será destinada à construção de um espaço para receber pacientes em tratamento contra o câncer e seus acompanhantes. Gaguim afirmou que a participação na cavalgada reforça a importância de unir tradição e solidariedade em torno de uma causa social.
“Mais uma vez participando dessa grande ação social em prol do Hospital do Amor. Participamos sempre e este ano, não é diferente. Tenho uma relação de apoio com essa causa e já destinei recursos para contribuir com o trabalho do Hospital do Amor. É uma ação importante, que reúne as famílias e transforma a tradição em solidariedade. Também tivemos a participação do senador Aguinaldo, acelerando o Tocantins”, afirmou Gaguim.
Futebol ao lado da majoritára
Em Tocantínia, Gaguim acompanhou a partida entre Tocantínia e Nova Olinda pelo Copão Tocantins. O candidato esteve ao lado do governador Wanderlei Barbosa e do candidato a vice-governador Atos Gomes. Tocantínia venceu o confronto.
Experiência em Santa Tereza
Em Santa Tereza, ao lado da Majoritária e da prefeita Eliene Diógenes, Gaguim participou de uma reunião da majoritária e destacou a experiência acumulada ao longo de sua trajetória política. Durante o encontro, lembrou investimentos realizados em municípios e defendeu a atuação conjunta para ampliar os resultados no Estado.
“Quando a gente anda por aqui, as pessoas lembram que foi o Gaguim quem deixou as máquinas, o asfalto. É porque o Gaguim gosta de gente, gosta das pessoas. E esse time aqui vai trabalhar muito. Quero colocar a minha experiência. Estou preparado para, junto com a Dorinha, trabalhar ainda mais pelo Tocantins”, concluiu.