Gaguim chega à reta final com força política e se consolida entre os favoritos ao Senado

Na reta final da campanha, Carlos Gaguim (União Brasil) mostrou força política e consolidou sua presença entre os favoritos ao Senado. Neste domingo, 27, o candidato intensificou a agenda com participação na 3ª Cavalgada do Amor, em Palmas, acompanhamento do jogo entre Tocantínia e Nova Olinda pelo Copão Tocantins, e reunião da majoritária em Santa Tereza.

Por Redação

Em Palmas, Gaguim participou da 3ª Cavalgada do Amor. A iniciativa reuniu cavaleiros, famílias e parceiros em uma mobilização em apoio ao Hospital de Amor e à continuidade das obras da Associação dos Voluntários do Hospital de Amor – Palmas para a Vida.

A renda arrecadada no evento será destinada à construção de um espaço para receber pacientes em tratamento contra o câncer e seus acompanhantes. Gaguim afirmou que a participação na cavalgada reforça a importância de unir tradição e solidariedade em torno de uma causa social.

“Mais uma vez participando dessa grande ação social em prol do Hospital do Amor. Participamos sempre e este ano, não é diferente. Tenho uma relação de apoio com essa causa e já destinei recursos para contribuir com o trabalho do Hospital do Amor. É uma ação importante, que reúne as famílias e transforma a tradição em solidariedade. Também tivemos a participação do senador Aguinaldo, acelerando o Tocantins”, afirmou Gaguim.

Futebol ao lado da majoritára

Em Tocantínia, Gaguim acompanhou a partida entre Tocantínia e Nova Olinda pelo Copão Tocantins. O candidato esteve ao lado do governador Wanderlei Barbosa e do candidato a vice-governador Atos Gomes. Tocantínia venceu o confronto.

Experiência em Santa Tereza

Em Santa Tereza, ao lado da Majoritária e da prefeita Eliene Diógenes, Gaguim participou de uma reunião da majoritária e destacou a experiência acumulada ao longo de sua trajetória política. Durante o encontro, lembrou investimentos realizados em municípios e defendeu a atuação conjunta para ampliar os resultados no Estado.