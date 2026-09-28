Em Natividade, Luana Nunes resgata história familiar e em Gurupi participa da Marcha para Jesus

Por Redação
A relação de Luana Nunes (União Brasil) com Natividade vai além da política. Foi no município, especialmente na região dos Poções, que a candidata a deputada federal viveu parte da infância ao lado de familiares. Neste sábado, 26, ela retornou à cidade para uma reunião com apoiadores e, à tarde, esteve em Gurupi para participar da Marcha para Jesus, ao lado da prefeita Josi Nunes.
Em Natividade, Luana destacou a força dos apoiadores que participam da construção de sua candidatura e afirmou que o projeto busca ampliar sua representatividade em diferentes regiões do Tocantins.
“Já acompanhamos uma reunião maravilhosa feita pelos nossos apoiadores e queria agradecer à vereadora Cilene Alves, ao vereador Neto Belém, ao Joaquim, ao Felipe, ao Flávio, ao Rainel, enfim, toda a turma que está nos acompanhando e fazendo o nosso projeto ser cada vez mais forte, com muita representatividade em todo o estado do Tocantins”, afirmou.
Ao falar sobre sua relação com o município, Luana relembrou a convivência com familiares durante a infância e destacou o desejo de representar Natividade no Congresso Nacional.
“Para quem não conhece, a minha família é toda de Natividade. Eu cresci aqui, nos Poções, acompanhando a minha bisa, a minha vó Ana, que era mãe da minha avó Dolores, enfim, tia Tapuia. Nós temos uma história maravilhosa com Natividade. Queremos ser a representante de Natividade no Congresso Nacional. Que Deus abençoe a todos vocês”, declarou.
Marcha para Jesus
Em Gurupi, Luana acompanhou a Marcha para Jesus ao lado da mãe, a prefeita Josi Nunes, na Avenida Goiás, com percurso até o Shopping Araguaia. O evento reuniu participantes em uma caminhada de fé e contou com show do cantor gospel Thalles Roberto.
“Olha, nós estamos agora já aqui na Marcha para Jesus, mais um ano acompanhando, um momento para falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o amor de Deus para todos nós, sobre valores como família, união, respeito, amor ao próximo. Nós estamos aqui, vamos caminhar, vai ser um evento maravilhoso”, concluiu Luana.