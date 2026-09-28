Em Natividade, Luana Nunes resgata história familiar e em Gurupi participa da Marcha para Jesus

Por Redação

A relação de Luana Nunes (União Brasil) com Natividade vai além da política. Foi no município, especialmente na região dos Poções, que a candidata a deputada federal viveu parte da infância ao lado de familiares. Neste sábado, 26, ela retornou à cidade para uma reunião com apoiadores e, à tarde, esteve em Gurupi para participar da Marcha para Jesus, ao lado da prefeita Josi Nunes.

Em Natividade, Luana destacou a força dos apoiadores que participam da construção de sua candidatura e afirmou que o projeto busca ampliar sua representatividade em diferentes regiões do Tocantins.

“Já acompanhamos uma reunião maravilhosa feita pelos nossos apoiadores e queria agradecer à vereadora Cilene Alves, ao vereador Neto Belém, ao Joaquim, ao Felipe, ao Flávio, ao Rainel, enfim, toda a turma que está nos acompanhando e fazendo o nosso projeto ser cada vez mais forte, com muita representatividade em todo o estado do Tocantins”, afirmou.

Ao falar sobre sua relação com o município, Luana relembrou a convivência com familiares durante a infância e destacou o desejo de representar Natividade no Congresso Nacional.

“Para quem não conhece, a minha família é toda de Natividade. Eu cresci aqui, nos Poções, acompanhando a minha bisa, a minha vó Ana, que era mãe da minha avó Dolores, enfim, tia Tapuia. Nós temos uma história maravilhosa com Natividade. Queremos ser a representante de Natividade no Congresso Nacional. Que Deus abençoe a todos vocês”, declarou.

Marcha para Jesus

Em Gurupi, Luana acompanhou a Marcha para Jesus ao lado da mãe, a prefeita Josi Nunes, na Avenida Goiás, com percurso até o Shopping Araguaia. O evento reuniu participantes em uma caminhada de fé e contou com show do cantor gospel Thalles Roberto.