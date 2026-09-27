Vicentinho é multado em R$ 10 mil por anúncios eleitorais contra Dorinha

da redação

A Justiça Eleitoral do Tocantins condenou o candidato ao Governo do Estado Vicentinho Júnior (PSDB) ao pagamento de R$ 10 mil em multas por dois impulsionamentos pagos considerados irregulares. A decisão foi tomada pela desembargadora Silvana Maria Parfieniuk, juíza auxiliar da propaganda eleitoral do TRE-TO. Os anúncios foram publicados no Instagram em 18 de setembro e faziam críticas à candidata Professora Dorinha (União Brasil) pela ausência em um debate promovido pela RedeTV.

Segundo a decisão, o impulsionamento pago na internet pode ser utilizado para promover ou beneficiar uma candidatura, mas não para ampliar o alcance de propaganda destinada a atacar ou desqualificar adversários. A defesa de Vicentinho sustentou que o conteúdo representava crítica política legítima e que a ausência de Dorinha no debate era verdadeira. O Ministério Público Eleitoral, porém, defendeu a procedência da representação. Cada anúncio resultou em uma multa de R$ 5 mil, totalizando R$ 10 mil, e a Justiça confirmou a suspensão dos dois impulsionamentos.