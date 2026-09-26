Luana Nunes fecha semana em Palmas com apoio político e agenda junto ao setor produtivo

Por Redação

A agenda de Luana Nunes (União Brasil) nesta sexta-feira, 25, em Palmas, reuniu encontros com empresários, trabalhadores e lideranças políticas. Candidata a deputada federal, ela visitou empresas, apresentou propostas e participou de reuniões com o deputado estadual Moisemar Marinho e apoiadores, reforçando a presença da campanha na capital na reta final da disputa.

Pela manhã, Luana esteve na Retífica Bandeirantes, onde conversou com funcionários e com o proprietário. À tarde, visitou a Gurufer Indústria e Comércio de Produtos Siderúrgicos, em encontro com o proprietário Emilson Vieira, e na Yamaha, onde se reuniu com o empresário Antonio Macedo.

Reuniões com lideranças

No período da noite, Luana participou de duas reuniões ao lado do deputado estadual Moisemar Marinho. A primeira ocorreu na 603 Norte, sob responsabilidade do professor Enir. Na sequência, esteve na Arse 24, antiga 210 Sul, em encontro organizado pelo professor e ex-vereador Luebeth Brandão.

Durante a reunião, Luana apresentou ações desenvolvidas em Gurupi, especialmente na área da saúde, e falou sobre as propostas que pretende levar ao Congresso Nacional. “Estamos finalizando nossas atividades hoje em Palmas, em uma reunião muito representativa organizada pelo Luebeth. Pudemos apresentar nosso projeto e falar sobre iniciativas que desenvolvemos em Gurupi na área da saúde e que têm impactado a vida da nossa comunidade. Quero levar essa experiência para o Congresso Nacional, atuando por melhorias na saúde, em defesa da mulher, da educação, do esporte e da juventude”, afirmou.

Em Gurupi, a prefeita Josi Nunes representou Luana em reunião com o vereador e candidato a deputado estadual Walter Viana, realizada no comitê da candidata. O encontro reuniu apoiadores e integrou a agenda política da campanha no município.