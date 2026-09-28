Flávio Bolsonaro, cantor Henrique e outros nomes declaram apoio a Coronel Barbosa em vídeo

Publicação reúne candidatos, lideranças políticas, personalidades e apoiadores tocantinenses da candidatura à Câmara Federal

Por Redação

Coronel Barbosa divulgou neste domingo (27) um vídeo com declarações de apoio à sua candidatura a deputado federal pelo Tocantins. A publicação reúne nomes da política, da música e das redes sociais, além de apoiadores que acompanham sua campanha no estado.

Entre os participantes estão o senador Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República, e o deputado federal Guilherme Derrite, candidato ao Senado por São Paulo. Também aparecem o governador Wanderlei Barbosa e a candidata ao governo do Tocantins, Professora Dorinha. O cantor Henrique, da dupla H&J, e o influenciador Evoney Fernandes completam a lista de nomes conhecidos apresentados no vídeo.

A publicação dá espaço ainda à apoiadora Ana Carolina, ao subtenente Negreiros, ao advogado Anderson, ao agropecuarista Paulo, ao subtenente Cleyton, presidente da ASPRA, e ao subtenente Alan, presidente da ASPMETO. Ao reunir pessoas de diferentes áreas, o vídeo apresenta tanto apoios de projeção nacional quanto vozes ligadas à trajetória de Barbosa no Tocantins.

O material foi divulgado após uma sequência de compromissos no sul do estado. Nos últimos dias, Coronel Barbosa cumpriu agenda com visitas, reuniões e caminhadas em Formoso do Araguaia, Gurupi, Sucupira e Vila Quixaba, em contato com moradores e lideranças locais.

Neste domingo, o candidato também participou de uma partida de futebol em Palmas com amigos e apoiadores. Na reta final da campanha, os depoimentos divulgados nas redes e as agendas presenciais reforçam a mobilização em torno de sua candidatura à Câmara Federal.