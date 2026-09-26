Marcha para Jesus reúne grande público em Gurupi em demonstração de fé

da redação

Gurupi foi palco, neste sábado (26), de mais uma edição da Marcha para Jesus, evento que reuniu um grande público em uma demonstração de fé e celebração cristã. Organizada pela Associação de Ministros Evangélicos de Gurupi (Ameg), a programação contou com a participação de igrejas, líderes religiosos, famílias e fiéis de diferentes congregações do município, que acompanharam a caminhada pelas ruas da cidade.

A mobilização foi marcada por momentos de oração, louvor e mensagens de fé, reunindo a comunidade evangélica em um ambiente de celebração e união. A organização avaliou o evento de forma positiva, destacando a participação expressiva do público e o envolvimento das igrejas.

A Marcha para Jesus já faz parte do calendário de mobilizações religiosas de Gurupi e, neste ano, voltou a levar às ruas uma mensagem de fé, esperança e comunhão entre os participantes.