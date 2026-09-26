Presidente do GurupiPrev pede exoneração após pressão de entidades sindicais

da redação

O presidente do Instituto de Previdência Social de Gurupi (GurupiPrev), Jenilson Alves de Cirqueira, deixou o cargo nesta sexta-feira (25). A exoneração, publicada no Diário Oficial do município, ocorreu a pedido do próprio dirigente. A saída acontece após entidades sindicais cobrarem seu afastamento e a apuração administrativa de denúncias relacionadas à gestão do instituto.

O Ministério Público havia encaminhado o caso para a Corregedoria-Geral do Município e para o Conselho de Administração do GurupiPrev, responsáveis por avaliar possíveis medidas administrativas.

As entidades que fizeram as cobranças — APUG-SSIND, SISEMG e SINTET — afirmam que a apuração deve continuar mesmo após a saída do presidente e defendem, caso sejam identificados os requisitos legais, a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar. O Ministério Público, por sua vez, não confirmou as acusações e ressaltou que a análise administrativa deve garantir contraditório e ampla defesa.

Com a saída de Jenilson, a diretora financeira Marilde Martins de Sena Ferreira assumirá interinamente a presidência do GurupiPrev, acumulando as duas funções sem remuneração adicional.