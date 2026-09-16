Corpo de homem é encontrado em avançado estado de decomposição em represa de Gurupi

da redação
O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em avançado estado de decomposição na tarde desta quarta-feira (16), às margens da antiga represa da Saneatins, no setor Waldir Lins, em Gurupi. O cadáver foi localizado por um homem que pescava na região da Rua Sete e acionou a Polícia Militar pelo telefone 190.
A PM foi até o local, confirmou a ocorrência e isolou a área para o trabalho das equipes especializadas. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. Após a perícia, os bombeiros fizeram a retirada do corpo, identificado como sendo de um homem adulto. O cadáver foi encaminhado ao IML, que ficará responsável pelos procedimentos legais e pela identificação da vítima. Até o encerramento da ocorrência, não havia informações sobre a identidade do homem.