CTG Querência do Norte abre reservas para Jantar e Baile da Semana Farroupilha em Gurupi

Por Redação
O Centro de Tradições Gaúchas Querência do Norte, de Gurupi-TO, inicia oficialmente as reservas de mesas para o Jantar e Baile que marca a Semana Farroupilha 2026. A festa será no dia 19 de setembro (sexta-feira), a partir das 20h, na sede do CTG – Av. Goiás Q 3, 3826, Gurupi, TO, com show da Banda Oeste Campeiro.
A Semana Farroupilha, celebrada tradicionalmente entre os dias 12 e 19 de setembro, é o maior momento de valorização da cultura gaúcha no Brasil. Em Gurupi, o CTG Querência do Norte — sociedade civil sem fins lucrativos que busca divulgar as tradições e o folclore da cultura gaúcha, sediado na Avenida Goiás, nº 320, Setor Aeroporto — prepara uma programação especial com música ao vivo, dança, gastronomia típica e integração das famílias.
Jantar e Baile – 19/09
A patronagem destaca que a noite será de “muita tradição, música, dança e alegria”, aberta a toda a comunidade tradicionalista e ao público em geral.
Valores e condições:
– Mesa para 4 pessoas: *R$ 400,00*
– Jantar incluso
– Baile incluso
– Bebidas à parte
– Crianças até 10 anos não pagam
– De 11 a 14 anos pagam meia-entrada
– Espaço Kids para a criançada aproveitar a noite
Como reservar
As reservas serão confirmadas mediante envio do comprovante de pagamento via PIX:
PIX – CNPJ: 01.447.762/0001-01
Centro de Tradições Gaúchas
Após o pagamento, o responsável deve escolher a mesa no croqui disponibilizado pelo CTG e enviar o comprovante para garantir a reserva.
Informações: com a patronagem do CTG Querência do Norte (63) 99956-0502.