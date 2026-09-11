CTG Querência do Norte abre reservas para Jantar e Baile da Semana Farroupilha em Gurupi

Por Redação

O Centro de Tradições Gaúchas Querência do Norte, de Gurupi-TO, inicia oficialmente as reservas de mesas para o Jantar e Baile que marca a Semana Farroupilha 2026. A festa será no dia 19 de setembro (sexta-feira), a partir das 20h, na sede do CTG – Av. Goiás Q 3, 3826, Gurupi, TO, com show da Banda Oeste Campeiro.

A Semana Farroupilha, celebrada tradicionalmente entre os dias 12 e 19 de setembro, é o maior momento de valorização da cultura gaúcha no Brasil. Em Gurupi, o CTG Querência do Norte — sociedade civil sem fins lucrativos que busca divulgar as tradições e o folclore da cultura gaúcha, sediado na Avenida Goiás, nº 320, Setor Aeroporto — prepara uma programação especial com música ao vivo, dança, gastronomia típica e integração das famílias.

Jantar e Baile – 19/09

A patronagem destaca que a noite será de “muita tradição, música, dança e alegria”, aberta a toda a comunidade tradicionalista e ao público em geral.

Valores e condições:

– Mesa para 4 pessoas: *R$ 400,00*

– Jantar incluso

– Baile incluso

– Bebidas à parte

– Crianças até 10 anos não pagam

– De 11 a 14 anos pagam meia-entrada

– Espaço Kids para a criançada aproveitar a noite

Como reservar

As reservas serão confirmadas mediante envio do comprovante de pagamento via PIX:

PIX – CNPJ: 01.447.762/0001-01

Centro de Tradições Gaúchas

Após o pagamento, o responsável deve escolher a mesa no croqui disponibilizado pelo CTG e enviar o comprovante para garantir a reserva.

Informações: com a patronagem do CTG Querência do Norte (63) 99956-0502.