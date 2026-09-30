Formoso do Araguaia decreta emergência após incêndio atingir aldeia e causar grandes prejuízos

da redação

O município de Formoso do Araguaia, no sul do Tocantins, entrou em situação de emergência após o incêndio de grandes proporções que atingiu a Aldeia Canuanã, na Ilha do Bananal. As chamas destruíram dezenas de estruturas, incluindo casas, além de afetarem a vegetação e provocarem a morte de animais silvestres. O incêndio ocorreu no dia 19 de setembro e atingiu principalmente a área residencial da comunidade indígena Javaé.

O reconhecimento da emergência permite que o município busque recursos para atender as famílias atingidas, recuperar áreas afetadas e reconstruir moradias e estruturas destruídas. O Governo do Tocantins já destinou R$ 300 mil para auxiliar 30 famílias, que somam 111 pessoas, enquanto equipes de órgãos públicos e brigadistas continuam atuando no apoio à comunidade.