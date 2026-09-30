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quarta-feira, 30 setembro

Cidades

Mutirão recolhe 18 toneladas de lixo das margens do Rio Tocantins em Peixe

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Mutirão recolhe 18 toneladas de lixo das margens do Rio Tocantins em Peixe

da redação

Cerca de 18 toneladas de resíduos foram retiradas das margens do Rio Tocantins, no município de Peixe, região sul do estado, durante a 20ª edição do projeto Amigos do Rio. A ação foi realizada no último domingo (27) e reuniu aproximadamente 400 voluntários, entre moradores, representantes de órgãos públicos e colaboradores da Energisa.

Entre os materiais encontrados estavam sofás, fogões, televisores, tanquinhos, antenas parabólicas e cadeiras de fibra, além de outros objetos descartados irregularmente.

A mobilização foi promovida pela Prefeitura de Peixe em parceria com a Energisa e teve como objetivo retirar os resíduos das margens e reforçar a conscientização sobre a preservação do rio. Segundo informações divulgadas sobre a ação, a retirada dos materiais também ajuda a evitar que parte desse lixo seja levada para o leito do Rio Tocantins durante o período de chuvas.

A iniciativa reforçou ainda a importância da participação da comunidade e do descarte correto de resíduos para reduzir os impactos ambientais na região.

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