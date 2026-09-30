UnirG readequa calendário de Medicina em Paraíso e descarta antecipação de colação de grau

Por Wesley Silas
A Fundação e Universidade de Gurupi (UnirG) readequou o calendário acadêmico da primeira turma do curso de Medicina do campus de Paraíso do Tocantins para ajustar a integralização do curso ao prazo mínimo de seis anos exigido pela legislação federal. A medida, motivada após manifestações de estudantes em redes sociais e questionamentos judiciais, adia a conclusão das atividades da turma para o primeiro semestre de 2027, impedindo a antecipação de formaturas, mesmo com o adiantamento de disciplinas ou cumprimento antecipado da carga horária.
Exigência legal e parecer do CEE-TO
A decisão fundamenta-se na Resolução CNE/CES nº 2/2007 do Conselho Nacional de Educação, que prevê a exigência de seis anos letivos mínimos para o bacharelado em Medicina. O caso também passou pela análise do Conselho Estadual de Educação do Tocantins (CEE-TO), que manteve o parecer contrário ao adiantamento do encerramento das turmas.
De acordo com a reitoria e a assessoria jurídica da instituição, a emissão de diplomas sem o cumprimento estrito da temporalidade mínima resultaria na nulidade dos documentos de conclusão de curso, o que inviabilizaria o registro das credenciais profissionais nos Conselhos Regionais de Medicina (CRMs).
Relação institucional e ações judiciais
A universidade pontuou que as razões técnicas para a reestruturação das datas foram informadas diretamente aos acadêmicos pelos canais oficiais de comunicação. A instituição também apresentou esses mesmos argumentos em respostas a ações movidas na Justiça por estudantes que buscavam a antecipação do término da graduação.
Impacto educacional na formação médica
O rigor no cumprimento das diretrizes curriculares e dos prazos mínimos de integralização temporal reforça a segurança jurídica necessária na formação médica e na expedição de diplomas acadêmicos. Embora a readequação cause impactos no planejamento pessoal e acadêmico dos ingressantes da primeira turma de Paraíso do Tocantins, a estrita observância das normas do Ministério da Educação e do CEE-TO previne contestações judiciais futuras e resguarda a validade dos registros profissionais necessários para a atuação sanitária no país.
NOTA OFICIAL – Fundação UnirG
Internato da Turma I de Medicina – Campus Paraíso do Tocantins
A Fundação UnirG, diante de publicações em redes sociais sobre o internato da Turma I do Curso de Medicina do Campus Paraíso do Tocantins, vem a público prestar os seguintes esclarecimentos:
A Turma I iniciou suas atividades letivas em 2 de agosto de 2021.
A legislação educacional federal fixa tempo mínimo de integralização de seis anos para o curso de Medicina (Resolução CNE/CES nº 2/2007). Por isso, a conclusão do curso e a colação de grau da turma só podem ocorrer ao término do semestre letivo de 2027/1, quando se completa o prazo mínimo legal. Isso independe da carga horária cursada ou de disciplinas antecipadas.
A matéria já foi examinada pelo Conselho Estadual de Educação do Tocantins, que reconheceu a impossibilidade de antecipar a conclusão do curso antes do prazo mínimo legal. A readequação do calendário cumpre essa determinação.
A UnirG não emitiu, e não emitirá, diploma de Medicina antes do tempo mínimo de integralização. Um diploma expedido nessas condições seria nulo e exporia os próprios egressos a risco no registro profissional e no exercício da Medicina.
As razões da readequação já foram apresentadas aos acadêmicos pelos canais institucionais e também em processos judiciais, nos quais a Instituição expôs de forma fundamentada os limites legais que a vinculam.
A UnirG compreende as dificuldades relatadas pelos estudantes, mas não se afastará do cumprimento da legalidade. É ela que garante a validade da formação e dos diplomas de seus futuros médicos.
Fundação UnirG
Att
Assessoria de Comunicação
Fundação e Universidade de Gurupi (UnirG)