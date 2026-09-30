UnirG readequa calendário de Medicina em Paraíso e descarta antecipação de colação de grau

NOTA OFICIAL – Fundação UnirG Internato da Turma I de Medicina – Campus Paraíso do Tocantins

A Fundação UnirG, diante de publicações em redes sociais sobre o internato da Turma I do Curso de Medicina do Campus Paraíso do Tocantins, vem a público prestar os seguintes esclarecimentos:

A Turma I iniciou suas atividades letivas em 2 de agosto de 2021.

A legislação educacional federal fixa tempo mínimo de integralização de seis anos para o curso de Medicina (Resolução CNE/CES nº 2/2007). Por isso, a conclusão do curso e a colação de grau da turma só podem ocorrer ao término do semestre letivo de 2027/1, quando se completa o prazo mínimo legal. Isso independe da carga horária cursada ou de disciplinas antecipadas.

A matéria já foi examinada pelo Conselho Estadual de Educação do Tocantins, que reconheceu a impossibilidade de antecipar a conclusão do curso antes do prazo mínimo legal. A readequação do calendário cumpre essa determinação.

A UnirG não emitiu, e não emitirá, diploma de Medicina antes do tempo mínimo de integralização. Um diploma expedido nessas condições seria nulo e exporia os próprios egressos a risco no registro profissional e no exercício da Medicina.

As razões da readequação já foram apresentadas aos acadêmicos pelos canais institucionais e também em processos judiciais, nos quais a Instituição expôs de forma fundamentada os limites legais que a vinculam.

A UnirG compreende as dificuldades relatadas pelos estudantes, mas não se afastará do cumprimento da legalidade. É ela que garante a validade da formação e dos diplomas de seus futuros médicos.

Fundação UnirG