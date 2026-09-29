Trecho da pista marginal do Viaduto Central em Gurupi é interditado a partir desta terça-feira para obras de drenagem

Por Redação

Motoristas e pedestres que trafegam pelo entroncamento da BR-153 com a Via da Integração devem atentar para alterações no trânsito local a partir desta terça-feira (29). A pista marginal paralela à rodovia, na altura do km 673,300, no Viaduto Central de Gurupi, passará por interdição total durante cinco dias para a realização de obras de melhoria no sistema de drenagem pluvial.

A intervenção é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Gurupi e a concessionária Ecovias do Araguaia. Os trabalhos estarão concentrados no ajuste do “jardim de chuva”, uma estrutura projetada para reter, absorver e direcionar as águas pluviais, visando mitigar os recorrentes alagamentos que afetam o trecho nos períodos de chuvas intensas.

Durante o período de interdição, a orientação das autoridades de trânsito é que os motoristas redobrem os cuidados e priorizem o uso de rotas alternativas para evitar retenções e gargalos no fluxo de veículos.

Gargalo histórico de infraestrutura

Embora a intervenção entre a administração municipal e a concessionária Ecovias represente um passo necessário para resolver um gargalo histórico de infraestrutura na entrada da cidade, a medida expõe a urgência de planejamentos preventivos mais robustos. A execução das obras em um ponto de alto fluxo de veículos exige fiscalização rigorosa quanto ao cumprimento do cronograma estipulado em cinco dias.