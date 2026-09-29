Com 43% de execução no Bela Vista e fundação pronta no Vila Nova, Gurupi acompanha avanço de novas Unidades de Saúde

Vistoria técnica de uma equipe do Ministério da Saúde acompanhou o progresso das construções, que somam investimentos de quase R$ 6 milhões viabilizados pelo Novo PAC do Governo Federal.

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), acompanha o ritmo de construção das novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos setores Vila Nova e Bela Vista. Juntas, as duas obras representam um investimento de quase R$ 6 milhões, viabilizados em parceria com o Governo Federal, por meio do Novo PAC, para expandir e modernizar a infraestrutura da Atenção Primária no município.

Na UBS Vila Nova, a etapa inicial foi concluída. De acordo com o responsável pela empresa executante da obra, Luís Felippy, 100% da estrutura de fundação já está pronta, permitindo o avanço para a fase de elevação das paredes do prédio.

Já a UBS Bela Vista atingiu a marca de 43% de execução física. A obra segue em ritmo constante, preparando a estrutura para entrar, em breve, na fase de acabamento final. A nova sede substituirá instalações antigas por um prédio próprio, projetado dentro das normas vigentes de acessibilidade e segurança para o atendimento público.

Fortalecimento da Atenção Primária

O secretário municipal de Saúde de Gurupi, Ricardo Silva, destacou que a parceria por meio da destinação dos recursos financeiros se traduz em melhorias diretas no atendimento à população.

“Esse investimento de quase R$ 6 milhões nos permite entregar estruturas físicas modernas, funcionais e totalmente adequadas para acolher nossa comunidade e oferecer um ambiente de trabalho digno aos profissionais de saúde. É um avanço consistente para a rede municipal”, afirmou.

Durante a vistoria às obras, o secretário adjunto, Jérzey Timóteo, parabenizou a gestão pelo andamento dos projetos. “São duas obras de grande relevância para a saúde pública local, contempladas pelo Novo PAC. Reconhecemos o empenho da equipe na condução dos trabalhos e temos a certeza de que essa cooperação continuará gerando bons frutos para Gurupi”, ressaltou.

Texto: Josy Donato – Ascom Semus Gurupi

Fotos: Ascom Semus Gurupi