Prefeitura de Peixe retoma travessia de balsa e obra de pavimentação às vésperas do período eleitoral, reclama moradora

Por Wesley Silas

A Prefeitura de Peixe deu início à retomada da travessia fluvial sobre o Rio Tocantins e ao reinício das obras de pavimentação do trecho entre o setor Boa Vista e a Praia da Tartaruga. A travessia do rio atende a comunidades da margem direita, como as Vilas do Romão e São Miguel, além de produtores rurais do agronegócio local. As duas medidas ocorrem em meio a críticas de moradores sobre a paralisação prolongada dos serviços públicos na região.

“É uma vergonha. Tenho vergonha do prefeito da nossa cidade de Peixe, porque essa balsa só funciona em época de eleição. Ele só faz questão de trazer benefícios para a população no período eleitoral. E nos outros dias, como fica? Esse é o nosso prefeito!”, disse Dona Osmarina, proprietária de um comércio próximo à margem do rio.

Histórico de interdição e estrutura da balsa

A balsa responsável pela travessia do Rio Tocantins estava interditada pela Marinha do Brasil desde março de 2023 por falta de adequação estrutural e ausência de profissional habilitado. As rampas de acesso nas duas margens do rio foram construídas com recursos de emendas do senador Eduardo Gomes, sem contrapartida financeira do município, e estavam concluídas há cerca de um ano.

Apesar de prontas, as instalações foram utilizadas pontualmente durante a temporada da Praia da Tartaruga, em julho, voltando a ficar inoperantes em seguida. Moradores e comerciantes locais criticam a descontinuidade do serviço de transporte aquático, essencial para o acesso a serviços básicos de saúde, comércio e ao escoamento da produção agrícola.

Obra de pavimentação no setor Boa Vista

Paralelamente à travessia fluvial, o município reiniciou a pavimentação da estrada de acesso à Praia da Tartaruga. O projeto contempla um investimento de R$ 10 milhões, anunciado em agosto de 2023, financiado por emenda parlamentar da ex-senadora Kátia Abreu por meio do Programa Calha Norte.

Posição da gestão municipal

Em declaração ao Portal Atitude em setembro de 2026, o prefeito de Peixe, Cezimha, confirmou a intenção de regularizar o serviço de travessia para atender às comunidades isoladas. O gestor justificou o atraso no funcionamento contínuo da balsa pela dificuldade técnica em contratar um marinheiro habilitado conforme as exigências da Marinha do Brasil. Na ocasião, o prefeito também confirmou o cronograma para a retomada do asfalto na via de acesso à praia.

Impacto político e administrativo

A simultaneidade no reinício da travessia fluvial e das obras de pavimentação expõe gargalos crônicos na continuidade da gestão pública em Peixe. A dependência exclusiva de emendas parlamentares federais — sem aporte contrapartida do caixa municipal — aliada à morosidade para resolver pendências operacionais simples, como a contratação de pessoal habilitado, evidencia fragilidade no planejamento administrativo. O início dessas intervenções no calendário pré-eleitoral reforça o descontentamento da população local com a oscilação na oferta de serviços públicos essenciais, demonstrando que a eficiência da máquina municipal ainda fica condicionada a momentos de conveniência política.