Pavimentação da estrada da Praia da Tartaruga é retomada em Peixe; prefeito projeta regulamentação do ecoturismo e retorno da balsa

Por Wesley Silas O prefeito de Peixe, Cezinha, anunciou nesta semana a retomada da pavimentação da estrada que liga a cidade à Praia da Tartaruga, obra iniciada em agosto de 2023 com recursos de R$ 10 milhões do Programa Calha Norte, destinados ao município pela ex-senadora Kátia Abreu. Em entrevista ao Portal Atitude, o gestor também apresentou projeções para a regulamentação das áreas de exploração do ecoturismo e para o retorno do funcionamento da balsa que atende os moradores da margem direita do Rio Tocantins.

Obra de pavimentação

Segundo Cezinha, a obra foi relicitada após a empresa contratada originalmente não cumprir o cronograma. “A outra empresa tinha prazo de oito meses, não alcançou 20% e não fizemos aditivos. Conseguimos liberar o processo e licitar novamente. Hoje a obra já está iniciando”, afirmou.

O projeto prevê pista dupla até o final do loteamento, pista única larga no trecho em direção à praia e duplicação na chegada do estacionamento. O prefeito estima que a via, de cerca de 5 km, é de fácil execução devido ao favorecimento da drenagem no trecho.

A pedido da ex-senadora Kátia Abreu, a estrada levará o nome do ex-prefeito Nadin El Hage (in memoriam).

Benefício para o turismo

O prefeito afirmou que a pavimentação deve reduzir riscos e ampliar a segurança para os turistas que acessam a Praia da Tartaruga, uma das maiores praias de água doce do Tocantins, com cerca de 226 mil metros quadrados. “É um benefício muito grande para quem conhece a potencialidade do turismo e para a escolha do turista”, disse.

Regulamentação das áreas

A gestão municipal trabalha na regulamentação das áreas destinadas à exploração do ecoturismo, com regras claras para o uso de praias, balneários e demais atrativos naturais. A medida busca dar garantia jurídica tanto para a construção de novas pousadas quanto para os empreendimentos já em atividade.

“Temos a projeção de duas expansões de regularização dentro do plano diretor da cidade”, afirmou Cezinha.

Retorno da balsa

O prefeito confirmou a intenção de retomar a travessia fluvial para beneficiar os moradores da margem direita do Rio Tocantins, como os das Vilas de São Miguel e Romão, que dependem da balsa para acessar hospitais, comércio e demais serviços essenciais. As rampas de acesso ao rio foram financiadas por emendas do senador Eduardo Gomes, sem contrapartida do município.

Cezinha, no entanto, apontou um entrave operacional: a dificuldade de contratação de profissional habilitado, exigência da Marinha. Segundo ele, apenas um profissional em Peixe é habilitado, mas é servidor de carreira da área de educação e não pode ter desvio de finalidade. “O curso não é oferecido todos os anos. De todos os barqueiros que temos em Peixe, só um tem interesse, e é servidor do município”, explicou.

Ordenamento do ecoturismo em pauta