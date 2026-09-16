Eleições 2026: PRF terá regras mais rígidas para abordagens e bloqueios no Tocantins

da redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) terá que seguir novas regras para realizar bloqueios e abordagens nas rodovias federais do Tocantins durante as eleições de 2026. A determinação vale para o primeiro turno, em 4 de outubro, e para um eventual segundo turno, em 25 de outubro, e tem como objetivo preservar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. A medida também alcança trechos da BR-153, uma das principais ligações rodoviárias do Estado.

Nos dias de votação, a PRF não poderá realizar abordagens para verificar infrações administrativas de trânsito que não representem risco concreto e iminente à vida ou à integridade física. Em caso de bloqueio de uma rodovia federal, a corporação deverá comunicar previamente o Tribunal Regional Eleitoral, informando a finalidade da operação, a justificativa para o local e possíveis rotas alternativas. As regras não impedem ações de combate ao crime nem intervenções em situações de emergência ou risco à segurança.