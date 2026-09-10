Dom José Brito Guimarães preside missa na 57ª edição do festejo de Nossa Senhora da Abadia em Gurupi

Programação do único Santuário Mariano da Diocese de Porto Nacional segue até 15 de setembro no sul do Tocantins.

Por Redação

O Santuário Nossa Senhora da Abadia, localizado em Gurupi, realiza a 57ª edição do festejo em honra à padroeira até o dia 15 de setembro. A programação, iniciada em 1º de setembro, movimenta a comunidade católica da região sul do estado. Nesta terça-feira (10), a celebração eucarística é presidida pelo arcebispo de Palmas e administrador apostólico da Diocese de Porto Nacional, Dom José Brito Guimarães.

Marco histórico e programação religiosa

A celebração conduzida por Dom José Brito Guimarães marca a primeira vez que um arcebispo preside uma missa no santuário durante o período festivo. Segundo o reitor da instituição, padre Adriano José, as celebrações eucarísticas representam o centro das atividades religiosas e de integração das famílias locais.

Além da programação litúrgica diária, o evento contará com apresentações culturais em seu encerramento, incluindo o show do cantor católico Daivison Silva.

Apoio institucional e comunitário

A realização do 57º Festejo de Nossa Senhora da Abadia conta com o trabalho comunitário dos paroquianos e com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Gurupi e do Governo do Estado do Tocantins.

A presença do arcebispo metropolitano no 57º Festejo de Nossa Senhora da Abadia reforça a importância representativa do único Santuário Mariano da Diocese de Porto Nacional. O evento evidencia a centralidade da instituição na manutenção da identidade religiosa do sul do Tocantins, combinando a mobilização popular dos fiéis com o suporte das esferas governamentais.