Escritor Jonair Rocha tem publicação aprovada na PNAB em Gurupi para reedição e audiolivro de obra infantil

da redação

O jornalista, escritor e ativista cultural Jonair Rocha teve seu projeto de reedição do livro Minhas Brincadeiras de Criança aprovado no Edital de Chamamento Público nº I/2026 no município de Gurupi. A seleção integra as ações do Termo de Execução Cultural financiado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB – Lei nº 14.399/2022), executado pela Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

O projeto aprovado estabelece a impressão de 200 exemplares físicos da obra, além do fornecimento gratuito da versão em audiolivro em uma plataforma digital na internet. A previsão é que o lançamento oficial ocorra até o mês de novembro deste ano, durante uma cerimônia pública realizada em Gurupi (TO).

A publicação original da obra foi premiada no edital Prêmio Maximiano da Mata Teixeira 2011, promovido pelo Governo do Tocantins por meio da Secult e da Fundação Cultural do Estado, porém a tiragem inicial encontrava-se esgotada. Segundo o autor, o livro atua como um recurso educacional e lúdico para apresentar às novas gerações as brincadeiras populares de décadas passadas, auxiliando no combate ao uso excessivo de telas e internet pelas crianças.

Jonair Rocha tem 62 anos, nasceu e mora em Gurupi (TO), pai de 04 filhos e avô de 02 netos, é servidor público civil aposentado, graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e atua na imprensa há aproximadamente 30 anos. A equipe técnica do projeto conta com Paulo Henrique Carvalho de Lima, responsável pelo design e assessoria de imprensa, e com Viviane Eliara Rosa Barbosa de Araújo, que atua como intérprete de Libras.