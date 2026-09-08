IFTO abre inscrições para 15 vagas no Mestrado Profissional em Artes em Gurupi

Por Redação

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) – Campus Gurupi abriu o processo seletivo para o Mestrado Profissional em Artes (PROFARTES), com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2027. O programa é destinado a professores da Educação Básica que atuam na disciplina de Arte e possuem licenciatura em Artes Visuais, Dança, Música, Teatro ou áreas afins. As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas via internet entre os dias 5 de setembro e 4 de outubro.

Distribuição de vagas e linhas de pesquisa

​A seleção oferta 15 vagas no total, divididas entre duas linhas de pesquisa focadas na prática pedagógica:

​Processos de Criação para o Ensino de Arte: 7 vagas

​Abordagens e Metodologias para o Ensino de Arte: 8 vagas

​Etapas do processo seletivo

​A avaliação dos candidatos será realizada em duas fases eliminatórias e classificatórias: a primeira consiste na análise do Projeto de Pesquisa acompanhado do Memorial; a segunda etapa será composta por uma prova de arguição por meio de entrevista com a banca examinadora.

Impacto na formação docente regional

​A oferta de mestrados profissionais voltados a professores da rede pública responde à demanda por qualificação continuada no interior do estado. Ao focar em metodologias e processos de criação aplicados à sala de aula, a pós-graduação estrita viabiliza o aprimoramento da prática pedagógica na Educação Básica e fortalece a pesquisa acadêmica regional sem afastar o profissional de sua atuação docente.

Saiba mais em: https://www.ifto.edu.br/noticias/ifto-oferta-15-vagas-para-mestrado-profissional-em-artes-em-gurupi/view