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segunda-feira, 28 setembro

Polícia

Jovem de 19 anos morre após ser atacada a facadas em Santa Rosa do Tocantins

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

Uma jovem de 19 anos, identificada como Lyvia Rodrigues Santos, foi assassinada a facadas na madrugada deste sábado (26), em Santa Rosa do Tocantins, na região central do estado. Segundo informações da Guarda Municipal, a vítima foi atingida por duas facadas por volta das 3h. Lyvia chegou a ser socorrida e levada para uma Unidade Básica de Saúde (UBS), mas não resistiu aos ferimentos.

Um suspeito de envolvimento no crime foi localizado e preso pela Guarda Municipal por volta das 7h30. Até a última atualização, as autoridades ainda não haviam divulgado detalhes sobre a motivação do assassinato. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia, sendo posteriormente liberado para o velório e sepultamento. A Secretaria da Segurança Pública foi procurada para fornecer mais informações sobre o caso.

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