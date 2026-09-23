PF atua contra grupo investigado por tráfico interestadual de drogas

da redação

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (23/9), a 5ª Fase da Operação Via Oculta, com o objetivo de investigar associação criminosa por tráfico interestadual de drogas, praticado mediante utilização de fluxo postal e aplicativos de mensagens.

A ação cumpriu dois mandados de prisão e dois de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Regional das Garantias da Comarca de Palmas, nos municípios de Indaiatuba/SP e Palmas/TO.

De acordo com as investigações, os suspeitos mantinham atuação coordenada na aquisição, na divulgação e na comercialização de entorpecentes em diversos estados.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.