Associação de Artes de Gurupi abre inscrições gratuitas para Oficina de Cerâmica

Ação é de projeto aprovado em edital da PNAB ciclo 2 municipal

Por Redação

A Associação de Artes de Gurupi (AAG) abre inscrições gratuitas para participação na Oficina de Cerâmica, por meio do seu projeto Ateliê Coletivo de Cerâmica, aprovado no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº I/2026 SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº14.399/2022), da Prefeitura de Gurupi, via Secretaria de Cultura e Turismo. As inscrições podem ser feitas no Centro Cultural Mauro Cunha das 8h às 14h até o próximo dia 30 de setembro, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (63) 9 9259-8951.

A Oficina de Cerâmica será ministrada pelo atual presidente da AAG e artista visual, Emerson Leitão Filho e acontecerá no Centro Cultural Mauro Cunha, situado na Avenida Maranhão entre as ruas 2 e 3, centro, entre os dias 30 de setembro e 04 de novembro nos seguintes dias e horários: segunda-feira – 19h às 21h30; quarta-feira – 19h às 21h30 e sábado – 15h às 17h30, com carga horária de 40 horas. As vagas são limitadas.

Segundo Emerson Leitão Filho, presidente da AAG e oficineiro, essa oficina é uma das contrapartidas propostas no Projeto.“Eu quero fazer um convite muito especial para vocês. A Associação de Artes de Gurupi está promovendo duas oficinas de cerâmica artística, ambas são gratuitas e todo o material necessário será disponibilizado aos alunos e, no final, teremos uma exposição coletiva no Centro Cultural Mauro Cunha. E as inscrições podem ser feitas no Centro Cultural ou para mais informações, nos WhatsApps 63 98473-2953 e 63 98495-4285”, convidou o presidente.

Ficha técnica

Emerson Leitão Filho – proponente responsável, artista visual e presidente da AAG; Francisco de Sousa Pereira – assessor de imprensa; Lucirez Maria Leitão do Amaral – coordenadora.

Associação de Artes de Gurupi (AAG)

A Associação de Artes de Gurupi (AAG) nasce no seio de um movimento cultural pulsante que remonta à década de 1970, período em que o município já se destacava por suas manifestações artísticas, como os desfiles de Carnaval e festivais de música. Esse cenário se fortalece no início dos anos 1980, especialmente com a realização das Semanas Culturais e do 1º Festival de Artes de Gurupi, em 1981, marco que evidenciou a potência criativa da cidade e mobilizou artistas de diversas linguagens. É nesse contexto que, em 14 de outubro de 1982, surge a então Associação Independente de Arte Amadora de Gurupi (AIAAG), hoje Associação de Artes de Gurupi (AAG), fundada por grupos de teatro locais e lideranças culturais comprometidas com a organização, valorização e continuidade da produção artística no Município. Desde sua origem, a Associação se caracteriza por seu caráter agregador, reunindo diferentes “tribos” artísticas — teatro, música, dança, literatura, artes visuais e artesanato — em um mesmo espaço de criação, troca e articulação cultural. Ao longo de sua trajetória, a AAG esteve à frente de importantes iniciativas que marcaram a história cultural de Gurupi e da região, como as Semanas Culturais, as Quartas Culturais, o Festival Estudantil da Canção (FESC) e o Concurso Benjamim Rodrigues de Poesia Falada. Essas ações não apenas promoveram a produção artística local, mas também projetaram Gurupi para além de seus limites, estabelecendo intercâmbios culturais com outras regiões e estados. Um dos símbolos mais significativos dessa trajetória foi a criação do “Quilombo das Artes”, espaço que acolheu artistas de diferentes origens e linguagens, funcionando como verdadeiro território de resistência, formação e efervescência cultural. Nesse ambiente, consolidaram-se grupos, projetos e iniciativas que contribuíram diretamente para o fortalecimento da identidade artística local. A atuação da AAG também se destaca pela sua dimensão política e mobilizadora, protagonizando movimentos em defesa da cultura, como a luta pela criação do Centro Cultural Mauro Cunha. Essa mobilização resultou em importantes conquistas, como a implantação de equipamentos culturais e o fortalecimento de instituições que hoje estruturam o cenário cultural de Gurupi. Mesmo diante de períodos de instabilidade e descontinuidade das políticas culturais, a Associação manteve-se ativa, reafirmando seu compromisso com a arte e com a comunidade. Essa capacidade de resistência ao longo do tempo consolida a AAG como uma das principais referências culturais do Município, responsável por preservar, impulsionar e renovar as práticas artísticas locais. Assim, a Associação de Artes de Gurupi se configura como uma entidade plural, histórica e resiliente, que segue atuando como espaço de encontro, formação e produção, mantendo viva a cultura gurupiense e garantindo sua continuidade para as novas gerações.