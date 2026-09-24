Protótipo de aplicativo desenvolvido na UnirG leva inglês e cultura regional a estudantes de Gurupi

Protótipo educacional integra projeto social de Mestrado e aproxima o ensino de Língua Inglesa da cultura e da realidade regional

Por Redação

O aplicativo Pequi English, protótipo educacional desenvolvido como parte do projeto social do Programa de Pós-Graduação em Educação Social – PPGES da Universidade de Gurupi – UnirG, foi testado com estudantes do 5º ano da Escola Estadual Odair Lúcio, em Gurupi. A atividade ocorreu na última semana e foi conduzida pela mestranda, professora Lucivânia Carvalho Barcelo. A pesquisa é orientada pela professora, Drª Rosemeire Parada Granada Milhomens da Costa e coorientada pela Ma. Sofia Mara, desenvolvedora do protótipo.

A atividade integra uma das etapas de desenvolvimento e validação da proposta junto ao público-alvo: crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede pública.

Para Rosemeire, a combinação entre tecnologia e ensino aproxima o recurso da realidade dos estudantes.

“O Pequi English não traz apenas o ensino da Língua Inglesa, mas também valoriza a cultura e os elementos da nossa região. É uma forma de tornar a aprendizagem mais atrativa e significativa”, afirmou.

Segundo Lucivânia, a ideia do projeto surgiu a partir de experiências desenvolvidas desde 2021 com crianças da rede pública de Gurupi.

“Durante as oficinas de Língua Inglesa, percebi que havia muito interesse das crianças em aprender, mas as ações eram pontuais e muitos materiais disponíveis traziam referências distantes da realidade delas”, relatou a mestranda.

A pesquisadora explica que o aplicativo surgiu como uma forma de ampliar essas experiências e reunir o ensino do idioma, tecnologia e elementos culturais e ambientais do Tocantins em um recurso acessível, com possibilidade de funcionamento offline.

A pesquisa

O nome Pequi English faz referência ao pequi, fruto característico do Cerrado e presente na cultura regional. A escolha representa o território, os saberes, os costumes e as referências locais. Já o termo English remete à Língua Inglesa e à possibilidade de ampliar horizontes por meio do contato com outro idioma.

A proposta é aproximar o ensino da realidade dos estudantes, estabelecendo relações entre o novo idioma, o cotidiano e o contexto sociocultural em que estão inseridos. Dessa forma, o aplicativo busca tornar a aprendizagem mais significativa e contextualizada.

Durante a atividade, os estudantes tiveram contato com o protótipo, uma versão inicial do produto educacional desenvolvida para ser testada e aperfeiçoada antes da versão final.

Segundo Rosimeire, a testagem permitiu observar a interação das crianças com o aplicativo e identificar aspectos que ainda podem ser aprimorados.

“Essa etapa permitiu avaliar, na prática, como elas interagem com o aplicativo e identificar pontos que podem ser aperfeiçoados antes da versão final”, explicou Granada.

A orientadora também destacou a importância de testar o recurso diretamente com o público-alvo.

“Foi colocando o protótipo nas mãos delas que conseguimos perceber alguns ajustes que ainda precisam ser feitos. São detalhes que dificilmente seriam identificados fora desse contato real com as crianças”, afirmou.

Próximas etapas

De acordo com Lucivânia, a próxima etapa será implementar as melhorias identificadas durante a primeira testagem, realizar uma nova revisão técnica e submeter a versão aperfeiçoada a outras rodadas de uso com crianças.

Também estão previstas a ampliação dos testes para outras turmas e escolas, a conclusão dos módulos planejados, o aprimoramento dos recursos de acessibilidade e a elaboração de um guia para professores e mediadores.

“A proposta é ampliar gradualmente a testagem do Pequi English para outras turmas e escolas, observando como crianças de diferentes idades e com diferentes experiências com a Língua Inglesa e com recursos digitais interagem com o aplicativo”, explicou a pesquisadora.

Segundo ela, a ampliação das testagens também permitirá avaliar o protótipo em escolas com diferentes condições de infraestrutura e de mediação pedagógica.

Além de Lucivânia e Rosemeire, participaram da apresentação a professora coorientadora e desenvolvedora Ma. Sofia Mara, o acadêmico do 6º período do curso de Letras da UnirG Douglas Galvão, responsável pelas ilustrações, e integrantes da equipe do Centro de Desenvolvimento Regional Sul do Tocantins (CDR Sul/TO).

O Pequi English integra a carteira de projetos do CDR Sul/TO e conta com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (FAPT).