da redação
Palmas recebe nesta sexta-feira (25) integrantes do governo federal para uma mobilização em defesa da jornada de trabalho 5×2 e pelo fim da escala 6×1. Participam da agenda o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, e a secretária-executiva do Ministério das Mulheres, Eutália Barbosa. Também estarão presentes o candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), e o candidato ao Senado, Paulo Mourão (PT).
A programação começa às 14h30 com uma coletiva de imprensa no comitê de Laurez Moreira, na região da 110 Sul. À tarde, as lideranças participam de uma caminhada com movimentos sindicais em Taquaralto, com concentração marcada para as 17h, na Igreja Matriz.
O percurso seguirá pela Avenida Tocantins e será encerrado às 19h com um ato público e discursos das autoridades. A mobilização é organizada por centrais sindicais e integra a agenda política da reta final das eleições no Tocantins.