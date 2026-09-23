Justiça Eleitoral determina cassação de chapa e nova contagem de votos em Lajeado

da redaçãoi

A Justiça Eleitoral determinou a anulação dos votos da chapa proporcional da Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) nas eleições para a Câmara de Lajeado, após reconhecer fraude à cota de gênero. A decisão foi tomada pelo presidente do TRE-TO, Adolfo Amaro Mendes, com base em uma sentença que apontou que a candidatura de Tailany Sousa Gomes teria sido utilizada apenas para cumprir formalmente o percentual mínimo de candidaturas femininas. Entre os elementos considerados estão a votação de apenas um voto, a falta de campanha e a baixa divulgação da candidatura.

Com a decisão, o TRE-TO determinou uma nova retotalização dos quocientes eleitoral e partidário referentes às eleições de 2024. A medida poderá alterar a composição da Câmara Municipal de Lajeado, e o vereador Herico Milhomens (PV) deverá deixar a cadeira. Também foi determinada a anotação de inelegibilidade de Tailany Sousa Gomes e de José Ribamar Alves Meireles, presidente da federação no município. Esta é a segunda alteração na composição da Câmara de Lajeado neste ano envolvendo fraude à cota de gênero.