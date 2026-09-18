Teólogo de 33 anos fará história como primeiro pastor surdo no Tocantins

da redação

O teólogo Duankles Gomes Rodrigues, de 33 anos, será consagrado pastor nesta sexta-feira (18), em Palmas, tornando-se, segundo a Igreja Batista Crescer, o primeiro pastor surdo do Tocantins e o sexto do Brasil. Natural de Guaraí, Duankles é formado pelo Instituto Batista de Educação Teológica (IBET) e será consagrado durante uma cerimônia que terá o culto ministrado em Libras, com intérprete para ouvintes.

A trajetória até o pastorado foi marcada por fé, perseverança e desafios. Casado com Adriana Santos Sarmento, que também é surda, Duankles pretende atuar junto à comunidade surda e usar o ministério para ampliar a participação e a representatividade de pessoas surdas na igreja.

A Igreja Batista Crescer mantém intérpretes de Libras nos cultos de domingo desde 2013 e, após a consagração, também prevê cultos periódicos voltados à comunidade surda.