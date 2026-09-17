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quinta-feira, 17 setembro

Cidades

Homem morre após receber descarga de peixe elétrico enquanto limpava açude

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

Um agricultor de 54 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica provocada por um peixe conhecido como poraquê, enquanto realizava a limpeza de um açude no povoado Bacuri, em Sampaio, na região do Bico do Papagaio. O acidente aconteceu na quarta-feira (16). A vítima foi identificada como Manoel Rodrigues dos Santos, natural de Paulo Ramos, no Maranhão, e morador de Sampaio.

Após o choque, Manoel foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Augustinópolis, mas não resistiu e morreu na unidade. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína, onde passou por exames de necropsia antes de ser liberado aos familiares. A ocorrência foi acompanhada pelas autoridades policiais e pela perícia, que realizaram os procedimentos necessários para esclarecer as circunstâncias do acidente.

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