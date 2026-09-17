Homem morre após receber descarga de peixe elétrico enquanto limpava açude

da redação

Um agricultor de 54 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica provocada por um peixe conhecido como poraquê, enquanto realizava a limpeza de um açude no povoado Bacuri, em Sampaio, na região do Bico do Papagaio. O acidente aconteceu na quarta-feira (16). A vítima foi identificada como Manoel Rodrigues dos Santos, natural de Paulo Ramos, no Maranhão, e morador de Sampaio.

Após o choque, Manoel foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Augustinópolis, mas não resistiu e morreu na unidade. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína, onde passou por exames de necropsia antes de ser liberado aos familiares. A ocorrência foi acompanhada pelas autoridades policiais e pela perícia, que realizaram os procedimentos necessários para esclarecer as circunstâncias do acidente.