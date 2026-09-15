Cariri amplia atendimento especializado e lança projeto voltado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de pele

Por Redação

A Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lançou na manhã desta terça-feira, 15, o projeto Khronos: Tempo de Cuidar, uma nova linha de cuidado em dermatologia que passa a integrar os serviços especializados oferecidos pela rede municipal de saúde.

A iniciativa tem como foco a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento de doenças dermatológicas, com atenção especial ao câncer de pele. A proposta é facilitar o acesso da população ao especialista e possibilitar que alterações suspeitas sejam identificadas e acompanhadas com maior agilidade.

Os primeiros atendimentos já estão sendo realizados pelo médico dermatologista Dr. João Paulo Albuquerque, na Unidade de Saúde da Família. Os pacientes encaminhados pela rede municipal passam a contar com avaliação especializada e acompanhamento de acordo com cada necessidade.

Para o prefeito Elton Moreira (Tetin), a chegada do novo serviço representa mais um avanço na ampliação da assistência especializada no próprio município.

“Nosso objetivo é fazer com que a saúde esteja cada vez mais perto das pessoas. Estamos ampliando os serviços, trazendo especialistas e, principalmente, investindo na prevenção. Quando conseguimos identificar uma doença precocemente, aumentamos as possibilidades de tratamento e cuidado. O Khronos chega com esse propósito: cuidar antes, cuidar melhor e cuidar da nossa gente”, destacou Tetin.

A secretária municipal de Saúde, Maria Auxiliadora da Paixão Aires, ressalta que o projeto foi estruturado para fortalecer a linha de cuidado e não apenas oferecer consultas pontuais.

“O Khronos foi pensado como uma linha de cuidado. Queremos trabalhar desde a prevenção e identificação de alterações até a avaliação especializada e o acompanhamento necessário. É mais acesso, mais atenção e mais segurança para os pacientes da nossa rede”, afirmou a secretária.

Mais especialidades perto da população

A dermatologia se soma a outros atendimentos especializados já disponibilizados pela rede municipal. Atualmente, Cariri conta também com profissionais nas áreas de geriatria, cardiologia, psiquiatria e endocrinologia, fortalecendo a assistência e reduzindo a necessidade de deslocamento da população em busca de determinados serviços.

Com o Khronos: Tempo de Cuidar, o município reforça especialmente a prevenção e o diagnóstico precoce, transformando o cuidado com a pele em mais uma frente da atenção integral à saúde da população caririense.