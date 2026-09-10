Novo shopping de Palmas começa a ganhar forma com 120 lojas e roda-gigante de 50 metros

da redação

As obras iniciais do Shopping Veredas do Lago já começaram no Plano Diretor Sul de Palmas. O empreendimento, que recebeu alvará de construção, está previsto para contar com 120 lojas, 18,5 mil metros quadrados de Área Bruta Locável e cerca de 2.191 vagas de estacionamento. A primeira etapa inclui a instalação do estande de vendas e dos tapumes no terreno, enquanto a expectativa é de que as primeiras lojas âncoras sejam anunciadas em breve.

Um dos principais atrativos do novo centro comercial será a Veredas Sky View, uma roda-gigante de 50 metros de altura, com cabines climatizadas e iluminação noturna. O projeto também prevê uma área externa de lazer com mais de 2 mil metros quadrados, parque infantil, cinema, academia, brinquedoteca, espaço para eventos e diferentes opções de alimentação. O empreendimento ficará às margens da Avenida Joaquim Teotônio Segurado, próximo ao Estádio Nilton Santos e outros equipamentos da região, que os responsáveis pelo projeto apontam como uma nova centralidade de Palmas.