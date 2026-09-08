Policial militar morre em acidente entre moto e carro na BR-153

da redação

Um acidente de trânsito com morte foi registrado na tarde desta terça-feira (8), na BR-153, no trecho entre os municípios de Fátima e Santa Rita do Tocantins, na região central do Estado. A vítima foi identificada como o 2º tenente da Polícia Militar Edimar Silva de Araújo, de 44 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência aconteceu por volta das 14h50 e envolveu uma motocicleta e um carro.

Conforme as informações repassadas pela PRF, o policial estava na motocicleta e morreu ainda no local após a colisão. Equipes foram acionadas para atender à ocorrência e realizar os procedimentos necessários na rodovia. A dinâmica do acidente deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis, que deverão investigar as circunstâncias da colisão.

A Associação dos Praças Militares do Estado do Tocantins divulgou uma nota lamentando a morte. Edimar era integrante do Quadro de Obreiros e Músicos (QOM) da PM. Natural de Porangatu (GO), ele estava na Polícia Militar há 21 anos.