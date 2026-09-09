Aviva Palmeirópolis mobiliza cidade em comemoração ao Dia do Evangélico

da redação

A Prefeitura de Palmeirópolis realiza nos dias 12 e 13 o Aviva Palmeirópolis, em comemoração ao Dia do Evangélico. O evento terá dois dias de programação com grandes nomes da música gospel.

No dia 12 se apresentam o Bispo Moises Nicoleth e Matos Nascimento. No dia 13, as atrações são o Pastor Antônio Márcio e Josué Freitas.

A realização é da Prefeitura Municipal de Palmeirópolis – gestão Trabalho, Transparência e União 2025/2028. O prefeito Wlisses Barros destacou que o Aviva é um momento de fé, união e celebração para as famílias palmeiropolitanas e reforçou o convite para que toda a população participe da programação.