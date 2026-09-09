Papa Leão XIV nomeia José Paulino como novo bispo de Porto Nacional

da redação

O Papa Leão XIV nomeou nesta terça-feira (8) o padre José Paulino Francisco Neto como novo bispo da Diocese de Porto Nacional, no Tocantins. A decisão foi comunicada pela Nunciatura Apostólica no Brasil e coloca o religioso, natural de Comercinho (MG), como o sétimo bispo da história da diocese. José Paulino pertence ao clero da Diocese de Araçuaí e, desde 2020, atua como missionário na Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo, onde exerce atualmente a função de vigário paroquial.

Ordenado sacerdote em 2000, José Paulino possui trajetória marcada por atividades pastorais, administrativas e acadêmicas. Ao longo do ministério, atuou como pároco, professor, reitor de seminário, chanceler, ecônomo e vigário judicial. Sua formação inclui Filosofia, Teologia e Letras, além de especializações, mestrado e doutorado em Direito Canônico. Ele sucederá Dom José Moreira da Silva, cuja renúncia ao comando da Diocese de Porto Nacional foi aceita pelo Papa Leão XIV em junho deste ano. A Diocese, criada em 1915, é a mais antiga do Tocantins.