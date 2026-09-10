Comarca de Formoso do Araguaia adota teletrabalho de 9 a 21 de setembro para mudança ao novo Fórum

A Comarca de Formoso do Araguaia adotará regime de teletrabalho integral entre os dias 9 e 21 de setembro para a mudança à nova sede do Fórum. O atendimento ao público será mantido por meio dos canais telefônicos oficiais da unidade.

A medida está prevista na Portaria nº 2769, publicada nesta sexta-feira (4/9), e assinada pela juíza Mirian Alves Dourado, que responde pela Diretoria do Foro da comarca.

De acordo com o documento, os(as) servidores(as) em teletrabalho deverão permanecer conectados(as) e acessíveis pelos canais oficiais de comunicação durante todo o expediente forense, garantindo a continuidade dos serviços.

As audiências de instrução e julgamento, previstas para o período, serão canceladas.

Inauguração novo Fórum

A nova sede do Fórum da Comarca de Formoso do Araguaia será inaugurada no dia 22 de setembro, às 16h.

Canais de atendimento