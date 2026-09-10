TJTO entrega reforma do Fórum de Peixe nesta sexta-feira (11/9)

Por redação

Com ambientes mais acessíveis, modernos e funcionais, o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) entrega, nesta sexta-feira (11/9), às 10h30, as obras de reforma e adequação do Fórum da Comarca de Peixe, na região sul do Estado. A solenidade será realizada às 10h30 e contará com a presença da presidente do TJTO, desembargadora Maysa Vendramini Rosal.

Localizado na Avenida Napoleão de Queiroz, o prédio possui 896,24 metros quadrados de área construída. Com investimento de cerca de R$ 704,1 mil, a nova estrutura amplia as condições de atendimento à população e oferece mais conforto e segurança a magistrados(as), servidores(as) e demais integrantes do Sistema de Justiça.

A intervenção contemplou a reorganização dos espaços internos, a recuperação da infraestrutura, a substituição da cobertura, a modernização dos acabamentos e melhorias nas condições de segurança e conforto. Entre os principais espaços está o Tribunal do Júri, totalmente reformado e com capacidade para 76 pessoas, além de tribuna com 15 lugares.

A reforma também assegurou a adequação do prédio às normas de acessibilidade, com eliminação de barreiras arquitetônicas, implantação de rampas, circulação acessível e sanitários adaptados.

Os espaços receberam mobiliário adequado às normas de ergonomia. A climatização utiliza aparelhos com tecnologia inverter, que proporcionam maior eficiência energética, economia e conforto térmico.

A obra priorizou o aproveitamento da estrutura existente, medida que reduz a geração de resíduos da construção civil e amplia a vida útil do edifício.

Serviço

O quê: entrega das obras de reforma do Fórum da Comarca de Peixe

Quando: nesta sexta-feira (11/9)