Formoso: Prefeitura anuncia reconstrução de moradias após incêndio atingir aldeia Canuanã

da redação

A Prefeitura de Formoso do Araguaia anunciou que vai iniciar a elaboração de um projeto para reconstruir as casas destruídas pelo incêndio que atingiu a Aldeia Canuanã, no último sábado (19). Segundo o prefeito Israel Kawê, 38 residências foram completamente consumidas pelas chamas, afetando aproximadamente 200 pessoas. Apesar dos danos, não houve registro de feridos. As famílias começaram a receber água potável, cestas básicas e outras formas de assistência.

O município também prepara um decreto de situação de emergência, que deverá viabilizar o acesso a R$ 300 mil em recursos emergenciais do Governo do Tocantins. Enquanto isso, a prefeitura trabalha em conjunto com órgãos estaduais e federais para buscar recursos destinados à reconstrução das moradias. De acordo com Israel Kawê, a articulação com o governo federal e a Defesa Civil Nacional permitirá avançar na proposta de reconstrução das 38 casas. Enquanto as obras não começam, a prefeitura pretende instalar tendas para abrigar temporariamente as famílias e continuar o fornecimento de alimentos e outros itens essenciais.