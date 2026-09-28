Com histórico de poucas entregas e tensão com a imprensa, Vicentinho Júnior tenta reverter início tímido de campanha em Gurupi em seu primeiro comício na cidade

Por Wesley Silas

Gurupi, TO — O candidato ao governo do Tocantins, Vicentinho Júnior, retorna a Gurupi nesta segunda-feira (28) para tentar dar novo fôlego à sua campanha no município.

O retorno ocorre após uma inauguração de comitê que amargou um público modesto na cidade e sob a sombra de um recente episódio de hostilidade, no qual o candidato virou as costas e se recusou a responder a um jornalista local, convidado pela própria assessoria do político.

Com um histórico de pouca expressividade no envio de emendas parlamentares para Gurupi, o candidato de Porto Nacional foca suas estratégias na abertura desta que é a última semana permitida para comícios. Conforme a legislação eleitoral, os candidatos têm até a próxima quinta-feira, 1º de outubro, para realizar atos públicos dessa natureza, debates e veicular a propaganda gratuita no rádio e na televisão para o primeiro turno.

Agenda e falta de transparência

Segundo a agenda oficial divulgada pela coordenação da campanha, Vicentinho Júnior cumpre reuniões internas na cidade ao longo do dia. Para as 20h, está previsto um ato público classificado pela equipe como “grande reunião”.