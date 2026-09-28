Ascam confirma apoio de mais de 800 vereadores a Dorinha; presidente da Câmara de Miracema deixa grupo de Vicentinho

Por Redação com informações do CT
O presidente da Câmara Municipal de Miracema do Tocantins, vereador Assis Moura (Republicanos), oficializou o apoio à candidatura da senadora Professora Dorinha (União Brasil) ao governo do Estado. O anúncio ocorreu no contexto de mobilização da Associação das Câmaras Municipais do Tocantins (Ascam), que confirmou o engajamento de mais de 800 vereadores no projeto da senadora.
Aliança em Miracema e declarações de apoio
A confirmação da aliança ocorreu com declarações gravadas pelos próprios envolvidos. A senadora Professora Dorinha destacou a trajetória do parlamentar e a proximidade com o eleitorado local:
“Nós já trabalhamos muito juntos. Eu respeito muito o seu trabalho, o jeito que você cuida dos seus eleitores, do povo de Miracema. Fico muito alegre de poder caminhar juntos, porque um vereador que a cada eleição melhora a sua votação é porque cuida do povo”.
Em resposta, Assis Moura reforçou o compromisso com a candidatura do União Brasil:
“Estou aqui pronto, governadora, para trabalhar. A gente precisava dessa conversa, desse diálogo. Eu acredito na senhora”.
Mobilização legislativa municipal
A movimentação de Assis Moura integra uma articulação coordenada em conjunto com o presidente da Associação das Câmaras Municipais do Tocantins (Ascam), Miguel do Cajueiro. A entidade, que engloba mais de 122 câmaras municipais no estado, projeta o engajamento expressivo de parlamentares locais na campanha de Dorinha.
Em pronunciamento, Miguel do Cajueiro justificou o posicionamento da associação com base no repasse de recursos federais ao longo do mandato parlamentar da senadora:
“Hoje nós somos mais de 800 vereadores que acreditam no projeto da senadora e próxima governadora, Professora Dorinha. Em todos os municípios do Tocantins, essa mulher tem mandado recursos, suas emendas parlamentares para transformar com obras, serviços e benefícios para a nossa população”.
Contraponto de Vicentinho Júnior
Apesar de Assis Moura ter participado de uma reunião política promovida por Vicentinho Júnior em Miracema no dia 16, a transição de apoio gerou contestação por parte do candidato do PSDB. Em nota, Vicentinho Jr. negou que o vereador fizesse parte de seu grupo político ou que tenha havido aliança formal anterior:
“Nunca tive o apoio do presidente da Câmara de Miracema e ele nunca participou de reunião da nossa campanha”.
Impacto político
A consolidação do apoio da Ascam e a mudança de posicionamento do presidente da Câmara de Miracema refletem a disputa acirrada pelas bases municipais no Tocantins, onde a adesão de lideranças locais e vereadores é tratada como ativo estratégico para a consolidação de candidaturas ao Palácio Araguaia. Ao mesmo tempo em que o grupo de Professora Dorinha utiliza a representação de mais de 800 parlamentares municipais para demonstrar força capilar no estado, a reação imediata de Vicentinho Júnior busca conter desgastes na imagem de sua base aliada. A disputa expõe a relevância da alocação de emendas parlamentares federais como fator de atração política e articulação nas disputas eleitorais estaduais.