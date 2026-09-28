Eduardo Fortes reúne centenas de apoiadores em caminhada pelo Campo Bello ao lado de Josi Nunes

Na reta final da campanha, deputado percorreu o setor, visitou moradores de casa em casa e reafirmou compromisso com a continuidade do trabalho parlamentar

Por Redação

O domingo (27) foi de intensa movimentação no setor Campo Bello, em Gurupi. Na reta final da campanha, o deputado estadual Eduardo Fortes, candidato à reeleição, percorreu as ruas do bairro ao lado da prefeita Josi Nunes, em uma caminhada que reuniu centenas de apoiadores.

A agenda também evidenciou a parceria entre o mandato de Eduardo Fortes e a gestão municipal. Campo Bello possui uma das iniciativas sociais ligadas à trajetória do deputado; a Horta Comunitária, projeto implantado ainda na época em que ele era vereador de Gurupi e que segue contribuindo para o cultivo e a distribuição de verduras às famílias atendidas.

Josi Nunes acompanhou Eduardo Fortes durante todo o percurso e também representou a candidatura de sua filha, Luana Nunes, candidata a deputada federal, com quem o deputado forma dobradinha durante a campanha, em Gurupi.

Ao concluir a caminhada, Eduardo Fortes agradeceu a presença dos apoiadores e aos moradores que receberam em suas residências. “Saio daqui com o coração cheio de gratidão. Essa caminhada mostra que estamos juntos e que podemos continuar trabalhando por Gurupi, cuidando das pessoas e levando resultados para quem mais precisa”, afirmou.

Fonte:.Ascom

Fotos: Otávio da Silva