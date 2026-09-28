Veja qual é o caminho do voto depois de encerrada a votação

Entenda o que acontece com os dados das urnas após as 17h de 1,18 milhão de eleitoras e eleitores do Tocantins.



Da Redação

No Tocantins, 1,18 milhão de eleitoras e eleitores irão às urnas. Às 17h do dia da eleição, começa uma nova etapa do processo eleitoral: a votação é oficialmente encerrada e tem início a apuração e totalização dos votos.

No entanto, quem ainda estiver na fila às 17h tem o direito de votar. Serão distribuídas senhas para essas pessoas e a seção eleitoral só será encerrada quando todas e todos os presentes na fila tiverem votado.

Na sequência, após o encerramento, os dados da votação são gravados e transmitidos e passam por verificações antes de serem enviados para a totalização.

O 1º turno será realizado em 4 de outubro e, se houver 2º turno, em 25 de outubro. Nas duas datas, as urnas funcionarão das 8h às 17h.

Boletim de Urna

Concluída a votação, a urna eletrônica apura os votos da seção e imprime o Boletim de Urna (BU). O documento mostra o resultado da seção, com os votos de cada candidatura e legenda, além do número de eleitores que compareceram.



São impressas, obrigatoriamente, cinco vias do BU. Uma delas é afixada na porta da sala onde funcionou a seção eleitoral e duas são enviadas para o cartório eleitoral.

Mídia de resultado e transmissão dos dados

Depois, a mídia de resultado, dispositivo removível que armazena os dados da votação, é retirada da urna e encaminhada às juntas eleitorais. Os dados são então transmitidos aos sistemas da Justiça Eleitoral.

A urna eletrônica não tem conexão com a internet nem com outras redes de dados. Por isso, a transmissão é feita por uma rede de comunicação usada especificamente para essa finalidade. Em locais de difícil acesso, são adotados procedimentos próprios para o envio dos dados.

A mídia de resultado contém o BU em formato digital, com os votos atribuídos a cada candidatura e legenda, sem qualquer relação entre o eleitor e o voto. O arquivo também informa a seção eleitoral e a urna que emitiram o BU, além do número de eleitores que compareceram e votaram.

Conferência e totalização

Antes da totalização, os sistemas da Justiça Eleitoral verificam a autenticidade e a integridade dos arquivos. Uma das etapas é a conferência da assinatura digital, que confirma que o resultado foi produzido pela urna eletrônica cadastrada para aquela seção.

Depois das verificações, os resultados são incorporados à totalização. O TSE divulga o resultado consolidado e os dados de cada seção eleitoral. Assim, é possível conferir os resultados que compõem a totalização.

Em resumo, depois das 17h, a votação é encerrada; o resultado da seção é apurado; o Boletim de Urna é impresso; os dados são gravados na mídia de resultado; o arquivo é transmitido; é verificada a autenticidade do arquivo; e o resultado é incorporado à totalização.

Texto: TSE, com adaptações da Ascom/TRE-TO