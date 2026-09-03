Faltando 27 dias para as eleições, Coronel Barbosa amplia apoios e fortalece candidatura à Câmara Federal

Adesões espontâneas de lideranças e apoiadores em diferentes regiões do Tocantins consolidam projeto político rumo a Brasília

Da Redação

A candidatura do Coronel Barbosa a deputado federal ganha força e amplia sua presença em todas as regiões do Tocantins. Depois de percorrer municípios do Norte do Estado, Barbosa esteve nesta quarta-feira, 2, em Paraíso do Tocantins, dando continuidade a uma agenda intensa de encontros, reuniões e conversas com lideranças e a população.

Mais do que uma agenda de campanha, a movimentação revela o crescimento de um projeto que vem conquistando novos apoios espontaneamente em diferentes regiões do Estado. Lideranças políticas, representantes de segmentos e apoiadores têm se aproximado da candidatura e declarado adesão ao projeto de eleger Barbosa para representar o Tocantins na Câmara Federal.

O movimento mostra que a candidatura vem ultrapassando fronteiras regionais e construindo uma base cada vez mais ampla, com apoio em municípios do Norte, Centro, Sul, Sudeste e na região da Ilha do Bananal.

“Nossa candidatura está sendo construída junto com as pessoas. A cada cidade que visitamos, encontramos novas lideranças e novos amigos que acreditam nesse projeto. Isso mostra que existe um sentimento crescente de que o Tocantins precisa de uma voz forte, presente e atuante em Brasília”, afirmou Barbosa.

A agenda continua nos próximos dias. Depois de passar pelo Norte e por Paraíso do Tocantins, Barbosa retorna à região Sul, além de cumprir compromissos na5 Ilha do Bananal e no Sudeste do Estado.

A estratégia é seguir percorrendo o Tocantins, ampliando o diálogo e fortalecendo uma candidatura que pretende chegar à Câmara Federal com a força dos municípios e a participação das diferentes regiões do Estado.

Apoios que chegam de forma espontânea

Um dos aspectos que têm chamado atenção na caminhada de Barbosa é a chegada espontânea de novos apoiadores. Em diferentes municípios, lideranças e moradores têm procurado a candidatura para manifestar apoio e se colocar à disposição para contribuir com o projeto.

Esse movimento vem dando à campanha uma característica cada vez mais regionalizada, aproximando Barbosa de diferentes realidades e fortalecendo sua presença política em todo o Estado.

“Cada apoio que recebemos aumenta nossa responsabilidade. Não estamos construindo uma candidatura para uma região específica. Estamos construindo um projeto para o Tocantins, ouvindo as pessoas e levando para Brasília as demandas dos nossos 139 municípios”, destacou Barbosa.

Com uma agenda que segue avançando de região em região, a candidatura de Coronel Barbosa entra em uma nova fase de crescimento, marcada pela ampliação das alianças, novas adesões e pela presença cada vez maior nos municípios tocantinenses.

De Norte a Sul, o projeto cresce, reúne pessoas e ganha novas forças para chegar a Brasíl