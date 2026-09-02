Professora Dorinha cumpre agenda no Sul do Tocantins e participa de reunião política de Luana Nunes em Gurupi com presença do governador Wanderlei, Eduardo Gomes e Gaguim

Por Redação

A candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), e o seu candidato a vice-governador, Atos Gomes (Republicanos), cumprem agenda de campanha em quatro municípios da região Sul do estado nesta quinta-feira (3). O roteiro de compromissos abrange Araguaçu, Sandolândia, Formoso do Araguaia e culmina em Gurupi, onde participam de uma reunião organizada pela candidata a deputada federal Luana Nunes (União Brasil). O ato político em Gurupi reunirá o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e os candidatos ao Senado Federal Eduardo Gomes (PL) e Carlos Gaguim (União Brasil).

Programação nos municípios da região Sul

A agenda oficial da coligação tem início às 11h, no município de Araguaçu, com reunião no espaço Recanto das Pedras. No período da tarde, às 14h, os candidatos seguem para Sandolândia, onde realizam encontro no comitê político situado em frente à Praça Central.

Às 18h, a comitiva cumpre agenda em Formoso do Araguaia, em ato marcado para a Praça Perimetral.

Reunião política e apoios em Gurupi

O encerramento da programação do dia ocorre às 19h em Gurupi. O ato mobilizado por Luana Nunes será realizado na Rua 6, no trecho compreendido entre as avenidas Paraná e Santa Catarina, nas proximidades do Mercado Municipal.

A atividade concentrará as principais lideranças da coligação, reunindo no mesmo espaço a candidata ao Governo do Estado, o governador Wanderlei Barbosa e os dois postulantes ao Senado Federal, Eduardo Gomes e Carlos Gaguim.

Integração entre candidaturas proporcionais e majoritárias

A passagem da campanha pelo Sul do Tocantins reflete a centralidade estratégica da região no processo eleitoral estadual. A articulação promovida em Gurupi — terceiro maior colégio eleitoral tocantinense — evidencia o esforço das lideranças em consolidar bases regionais por meio da integração entre candidaturas proporcionais e majoritárias, fator determinante para a mobilização do eleitorado e a definição das forças políticas locais.