Laurez Moreira recebe Movimento Pró-BR-010 e firma compromisso para articular conclusão de rodovia no TO

Por Redação

O candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), recebeu, na tarde desta terça-feira, 1º de setembro, em Palmas, representantes do Movimento Pró-BR-010 e assinou um compromisso pela defesa da conclusão da rodovia no Estado. Durante o encontro, o grupo entregou ao candidato uma carta com a reivindicação para que a obra seja incluída no Plano de Governo e defendida junto ao Governo Federal.

A BR-010 liga Brasília a Belém e percorre aproximadamente 596 quilômetros no Tocantins, passando por municípios como Paranã, Natividade, Silvanópolis, Santa Rosa do Tocantins, Porto Nacional, Palmas, Rio Sono, Pedro Afonso, Santa Maria do Tocantins, Itacajá, Barra do Ouro e Goiatins. A conclusão da pavimentação da rodovia vai facilitar a mobilidade e impulsionar o desenvolvimento econômico das diversas regiões do estado.

Para Laurez, a BR-010 é uma obra estratégica para o Tocantins. “Vamos assumir esse compromisso de defender sua conclusão junto ao Presidente Lula, pois essa rodovia significa mais desenvolvimento, melhores condições de escoamento da produção, geração de oportunidades e integração para os municípios tocantinenses”, declarou.

Mais de 2 mil Km de pavimentação

Além da articulação para a pavimentação total da BR-010 no Tocantins. Laurez Moreira vai asfaltar mais de dois mil quilômetros de rodovias estaduais de forma prioritária em seu mandato, bem como fazer a manutenção permanente das rodovias já existentes e a construção de novas rodovias para impulsionar a mobilidade e a economia do Tocantins.

Agenda

Na tarde desta terça-feira, 1º, o candidato do PSD ao Governo do Tocantins também concedeu entrevista à TV Anhanguera, abordando temas como infraestrutura, saúde, educação e segurança pública.