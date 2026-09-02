Eduardo Gomes cumpre agenda política em Palmas em apoio às candidaturas de Dulce Miranda e Delegado Bruno

Da Redação
O senador Eduardo Gomes (PL) participou, na noite de segunda-feira (31), de atos de campanha na capital, Palmas. O parlamentar esteve presente na inauguração do comitê de comício de Dulce Miranda (MDB), candidata a deputada estadual, e em uma reunião com o público feminino promovida pelo candidato a deputado estadual Delegado Bruno (União Brasil), ex-secretário de Segurança Pública do Tocantins. Os eventos reuniram lideranças políticas regionais e apoiadores no contexto da disputa eleitoral do estado.
Inauguração de comitê mobiliza lideranças na Capital
A solenidade de abertura do comitê de Dulce Miranda reuniu nomes expressivos do cenário político estadual. Estiveram presentes a senadora Professora Dorinha, candidata ao governo do Estado, o deputado federal Carlos Gaguim, o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, e o ex-governador Marcelo Miranda.
Em pronunciamento durante o ato, o senador Eduardo Gomes enfatizou o simbolismo da união de aliados históricos e defendeu a candidatura da Professora Dorinha ao Palácio Araguaia, destacando a possibilidade de o Estado eleger a primeira mulher para o cargo executivo principal.
Ao pedir o voto para a sua reeleição ao Senado Federal, Gomes fez um balanço das ações do seu mandato. O parlamentar ressaltou a articulação para a expansão da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no Estado, a inclusão de municípios no Programa Calha Norte e a criação da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).
O senador também mencionou os investimentos destinados à consolidação do Hospital de Amor em Palmas, destacando o impacto da unidade de saúde na projeção do município como polo regional de atendimento médico especializado.
Reunião com foco no eleitorado feminino
Na sequência da agenda em Palmas, Eduardo Gomes acompanhou o encontro promovido pelo candidato a deputado estadual Delegado Bruno. A reunião teve como pauta central propostas voltadas às mulheres e contou com a participação de lideranças comunitárias e eleitoras locais.
O avanço do calendário eleitoral e a proximidade do pleito exigem das candidaturas a intensificação das agendas de rua e do contato direto com o eleitorado. Na fase decisiva da campanha, a presença em comícios, reuniões setoriais e o fortalecimento das alianças nos municípios convertem-se em ferramentas centrais para a consolidação de apoios, a fixação de propostas e a transferência de votos no eleitorado tocantinense.