Eduardo Gomes cumpre agenda política em Palmas em apoio às candidaturas de Dulce Miranda e Delegado Bruno

Da Redação

​O senador Eduardo Gomes (PL) participou, na noite de segunda-feira (31), de atos de campanha na capital, Palmas. O parlamentar esteve presente na inauguração do comitê de comício de Dulce Miranda (MDB), candidata a deputada estadual, e em uma reunião com o público feminino promovida pelo candidato a deputado estadual Delegado Bruno (União Brasil), ex-secretário de Segurança Pública do Tocantins. Os eventos reuniram lideranças políticas regionais e apoiadores no contexto da disputa eleitoral do estado.

​Inauguração de comitê mobiliza lideranças na Capital

​A solenidade de abertura do comitê de Dulce Miranda reuniu nomes expressivos do cenário político estadual. Estiveram presentes a senadora Professora Dorinha, candidata ao governo do Estado, o deputado federal Carlos Gaguim, o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, e o ex-governador Marcelo Miranda.

​Em pronunciamento durante o ato, o senador Eduardo Gomes enfatizou o simbolismo da união de aliados históricos e defendeu a candidatura da Professora Dorinha ao Palácio Araguaia, destacando a possibilidade de o Estado eleger a primeira mulher para o cargo executivo principal.

Ao pedir o voto para a sua reeleição ao Senado Federal, Gomes fez um balanço das ações do seu mandato. O parlamentar ressaltou a articulação para a expansão da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no Estado, a inclusão de municípios no Programa Calha Norte e a criação da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).

​O senador também mencionou os investimentos destinados à consolidação do Hospital de Amor em Palmas, destacando o impacto da unidade de saúde na projeção do município como polo regional de atendimento médico especializado.

​Reunião com foco no eleitorado feminino

Na sequência da agenda em Palmas, Eduardo Gomes acompanhou o encontro promovido pelo candidato a deputado estadual Delegado Bruno. A reunião teve como pauta central propostas voltadas às mulheres e contou com a participação de lideranças comunitárias e eleitoras locais.

​O avanço do calendário eleitoral e a proximidade do pleito exigem das candidaturas a intensificação das agendas de rua e do contato direto com o eleitorado. Na fase decisiva da campanha, a presença em comícios, reuniões setoriais e o fortalecimento das alianças nos municípios convertem-se em ferramentas centrais para a consolidação de apoios, a fixação de propostas e a transferência de votos no eleitorado tocantinense.

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