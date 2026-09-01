Vicentinho apresenta Plano de Governo ao Sistema S e propõe parceria para qualificação e desenvolvimento

Representantes das oito instituições receberam o documento e apresentaram propostas para melhorar o ambiente de negócios no Tocantins

Por Redação

Vicentinho Júnior iniciou a agenda desta terça-feira, 1º, com um café da manhã com empresários e, na sequência, reuniu-se com representantes das oito instituições que compõem o Sistema S para discutir propostas voltadas ao desenvolvimento econômico do Tocantins.

No encontro, Vicentinho recebeu uma carta de compromissos, ouviu sugestões para ampliar a capacitação profissional e melhorar o ambiente de negócios e entregou aos representantes cópias do seu Plano de Governo. O documento possui um capítulo específico sobre parcerias e já prevê a participação das instituições na execução de políticas públicas.

“O Sistema S já está no nosso planejamento. São instituições que têm experiência, estrutura e capacidade para qualificar trabalhadores, apoiar quem empreende e ajudar a gerar novas oportunidades. Queremos transformar essa capacidade em parceria efetiva de governo”, afirmou.

Durante o café com empresários, Vicentinho também tratou de regularização fundiária, segurança jurídica, acesso ao crédito e qualidade dos serviços públicos. Para ele, o Estado deve garantir condições para que quem produz possa investir e crescer.

“Quando entregamos um título, damos liberdade para acessar crédito, investir e produzir. Queremos um Estado presente para resolver problemas e, ao mesmo tempo, capaz de criar um ambiente seguro para quem quer trabalhar, empreender e gerar empregos”, concluiu.