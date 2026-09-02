Luana Ribeiro e Luana Nunes reforçam parceria em Gurupi e defendem ampliação da bancada feminina na Assembleia e na Câmara dos Deputados

Por Wesley Silas A candidata a deputada estadual Luana Ribeiro cumpriu agenda em Gurupi na terça-feira, 1º, com entrevistas a rádios e TVs locais, visitas e reuniões políticas. Em todas as ocasiões, destacou a atuação na Assembleia Legislativa em defesa do município, defendeu a eleição de mais mulheres para cargos eletivos e pediu apoio à candidatura de Luana Nunes, candidata a deputada federal, com quem forma a “dobradinha das Luanas”.

Voto feminino

Luana Ribeiro baseou o discurso em dados do eleitorado. “Mais de 50% do eleitorado é feminino. Mas não temos atualmente nem uma deputada federal. Isso significa que homens e mulheres votam em homens. Se as mulheres votassem em mulheres, seríamos maioria nesses cargos”, afirmou. “Não é que os homens não sejam importantes, mas precisamos de mais equilíbrio em todos esses cargos eletivos”, completou.

Emendas e obras em Gurupi

A candidata lembrou que não chegou à cidade “de mãos vazias”, citando recursos destinados ao município durante seus mandatos. Entre os investimentos, está a revitalização da Praça da Bíblia, no Jardim Eldorado, viabilizada por emenda parlamentar e executada pela prefeita Josi Nunes. “Foi a primeira praça que inauguramos, e isso foi possível graças à parceria com a deputada Luana Ribeiro”, disse a prefeita.

Também foram destinados recursos para a regularização fundiária de imóveis urbanos em diversas regiões de Gurupi, iniciativa que garantiu a famílias o reconhecimento formal da propriedade, além de segurança jurídica e valorização do patrimônio.

Dobradinha

Para Josi Nunes, a parceria entre as duas candidatas tem potencial de êxito nas urnas, considerando o histórico de atuação de ambas. Luana Nunes destacou o protagonismo feminino na política e a trajetória da xará, primeira e única mulher a presidir a Assembleia Legislativa do Tocantins.

“É evidente que a atuação política é desafiadora, e esse desafio se intensifica quando somos minoria ou quando não há o devido respeito. Tenho refletido muito sobre a gravidade da violência contra a mulher: não é necessário ser vítima direta para lutar por todas aquelas que sofrem diariamente”, afirmou. “Refiro-me à trajetória da nossa amiga Luana Ribeiro, cuja atuação é reconhecida, e destaco a confiança depositada nela pela prefeita Josi Nunes. Essa candidatura tem o respaldo de quem tem trabalho prestado e compromisso com o povo”, concluiu.

Apelo ao voto feminino